Feuerwehr Rechtenstein rettet Waldarbeiter bei Übung

Wo Rechtenstein ganz im Osten am Waldesrand zu Ende geht, hat die Feuerwehr des Dorfes am Samstag die Rettung von verunfallten Waldarbeitern geprobt. Zwei solche hatte Kommandant Bernd Schnitzer bei der Vorbereitung der für die Kameraden geheim gehaltenen Übung eingeplant.

Vor Ort erst erfuhr der stellvertretende Feuerwehrkommandant Christian Knupfer als Einsatzleiter, was geschehen war. Prompt packten seine Männer alles aus dem Wagen, was benötigt wurde. Eine Motorsäge war dabei und ein Stromaggregat zur Beleuchtung der Gefahrenstelle bei zunehmender Dämmerung. Nicht weit hinter dem Gebüsch und den ersten Bäumen fanden die Feuerwehrleute das erste Unglücksopfer. Dieses wurde von einer Puppe dargestellt. Eine getragene Rolle durfte Feuerwehrmann Patrick Schuler spielen, als er weiter hinten am Fuß eines mehrere Meter hohen Steilhangs gefunden wurde. Das Problem, ihn von dort hochzuhieven, lösten die Feurrwehrmänner mit der nötigen Besonnenheit. Zuerst wurde der Ort des Unglücks hell ausgeleuchtet. Als festgestellt war, dass der Mann noch lebt, schnürten die in erster Hilfe ausgebildeten Feuerwehrmänner ihn mit Seilen auf eine Leiter. Dem Aufzug stand aber ein halb vermoderter Baumstamm im Weg. Jetzt kam die Motorsäge zum Einsatz und zerlegte den Baum in Stücke. Dann kam Schuler auf die Höhe und wurde zur allgemeinen Erleichterung der zahlreichen Zuschauer, darunter Bürgermeisterin Romy Wurm, aus dem Wald getragen. „Es hat Spaß gemacht, sieben Leuten den Abend schwer gemacht zu haben“, kommentierte der Verunfallte seine passiv bravourös gelöste Aufgabe, als er von den um ihn geschlungenen Seilen befreit war.