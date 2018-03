Feuerwehr Rechtenstein rückt nur einmal aus

Die Feuerwehr Rechtenstein hat ihre diesjährige Hauptversammlung im Gemeindehaus abgehalten. Von den insgesamt 24 Feuerwehrleuten waren 22 anwesend.

Kommandant Bernd Schnitzer begrüßte die Kameraden und Bürgermeisterin Romy Wurm. Im Tätigkeitsbericht des Kommandanten wurde berichtet, dass im Jahr 2017 insgesamt 14 Proben abgehalten wurden. Geübt wurde Fahrzeugkunde, Wasserentnahme an der Donau und Felsstürze. Häufig wurde das leerstehende Haus im Kirchweg für Atemschutzübungen genutzt.

Insgesamt sind die 24 Feuerwehrleute gut ausgebildet, Fabian Georgescu hat 2017 seine Ausbildung zum Maschinisten erfolgreich absolviert. Zehn Kameraden haben im Vorjahr den sogenannten Feuerwehrführerschein abgelegt und sind nun berechtigt, mit dem gemeindeeigenen Fahrzeug zu fahren. Dank galt an dieser Stelle dem Fahrschullehrer Günter Schwarzmann und Robert Schauber, der die Prüfungen abgenommen hatte.

Im vergangenen Jahr gab es lediglich einen technischen Einsatz, bei einem Sturm waren zwei Bäume auf eine Straße gestürzt. Verschiedene Verkehrssicherungen waren übernommen worden. Zudem hat die Feuerwehr wieder ihre Hockete in der Bahnhofstraße mit sehr vielen Besuchern abgehalten. Im Dezember 2017 fand – nach 37 Jahren – zum letzten Mal die Altpapiersammlung durch die Feuerwehr statt, seit Januar wird mit der Blauen Tonne gesammelt. Bernd Schnitzer bedankte sich nochmals bei allen fleißigen Helfern in diesen langen „Sammeljahren“. Die Feuerwehr hielt auch die Seniorenweihnachtsfeier im Dezember im Gemeindehaus ab. Am Schluss seines Rückblicks bedankte sich der Kommandant für die geleistete Arbeit bei den Feuerwehrkameraden und auch bei deren Frauen und Freundinnen für die Unterstützung. Ebenso ging sein Dank an die Gemeinde und die Bürgermeisterin für die hervorragende Zusammenarbeit.

Kassier Tobias Schnitzer berichtete von einem ordentlichen Kassenstand der Feuerwehr und Kassenprüfer Joachim Moll bestätigte die Richtigkeit der Kassenführung und schlug die Entlastung vor. Bürgermeisterin Wurm bedankte sich bei der Feuerwehr und hier besonders bei Kommandant Schnitzer für die geleisteten Arbeiten im vergangenen Jahr. Bei den Wahlen wurde Tobias Schnitzer für weitere fünf Jahre als Kassier, Berthold Schmid neu als Schriftführer und neben Joachim Moll auch Andreas Schwarzmann als Kassenprüfer gewählt.

Der Kommandant nahm dann Ehrungen vor. Matthias Geiselhart wurde für zehn Jahre Feuerwehrdienst zum Oberfeuerwehrmann ernannt, Michael Schnitzer und Martin Huber wurden für 20 Jahre Mitglied in der Feuerwehr mit einem Geschenk bedacht. Geschenke gab es auch für Günter Schwarzmann und Robert Schauber für die Durchführung und Abnahme des Feuerwehr-Führerscheins.

Drei Feuerwehrleute waren bei allen Proben der Feuerwehr anwesend: Fabian Georgescu, Wolfgang Oelmaier und Günter Schwarzmann. Auch für sie gab es kleine Präsente. Zum Schluss gratulierte der Kommandant im Namen der Feuerwehr Diakon und Feuerwehrmann Johannes Hänn zu seiner neuen Aufgabe als „Fachberater Seelsorge im Alb-Donau-Kreis“.