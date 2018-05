Fangzaun soll in Rechtenstein vor Steinschlag schützen

Eine romantische Felsenlandschaft prägt das Donautal in und um Rechtenstein. Gefahren durch Steinschlag sind nicht auszuschließen. Der Gemeindeverwaltung obliegt es, das Risiko möglichst gering zu halten.

„Kleine Brocken fallen gelegentlich herab und haben auch schon Schäden am Haus verursacht“, erläuterte Bürgermeisterin Romy Wurm am Dienstag dem Gemeinderat die von einem Felsen oberhalb des ehemaligen Gasthauses Brücke drohende Gefahr. Geld für einen geplanten Steinfangzaun sei im Gemeindehaushalt eingestellt, teilte sie bei der Besichtigung des Geländes mit. Dabei stellte sich heraus, dass bei der Anbringung des Zauns vom Eschensterben befallene Bäume unterhalb des Felsens entfernt werden müssen. Bürgermeisterin Wurm wird sich das Gebiet zusammen mit einem Vertreter des Fachdienstes Forst im Landratsamt und dem Mitarbeiter des örtlichen Bauhofs ansehen und Angebote für Zaun und Fällung einholen.

Für Natursteinquader aus Jurakalk sprach sich der Gemeinderat bei der Gestaltung einer Grenzmauer zwischen zwei dem Rathaus gegenüberliegenden Grundstücken aus. Eines davon ist im Besitz der Gemeinde. Umgehend veranlasste die Bürgermeisterin anderntags beim Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen die Ausschreibung. Als ausführende Firmen kommen kleinere Unternehmen in Erbstetten, Obermarchtal, Neuburg und Unterstadion in Frage.

Der Gemeinderat nahm die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2018 durch das Landratsamt zur Kenntnis. Mit 71 700 Euro bei 307 Einwohnern überschreitet die Nettoinvestitionsrate Rechtensteins den Durchschnittswert aller vergleichbaren Gemeinden im Alb-Donau-Kreis.

Für die Wahl ehrenamtlicher Richter in der Strafrechtspflege schlägt der Gemeinderat Andreas Scheffold und für die Wahl der Jugendschöffen wie bisher Sabine Finsterbusch vor. Die Amtszeit dauert von 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2023. Einstimmig sprach sich der Gemeinderat für die Annahme einer Spende in Höhe von 10 000 Euro von einer Bürgerin, die nicht genannt werden möchte, aus.

Am Ende der öffentlichen Sitzung gab Bürgermeisterin Romy Wurm einige Aufrechnungen bekannt. An die Gemeinde Obermarchtal war für die Schulkostenabrechnung 2017 ein Gesamtbetrag von 6287 Euro zu bezahlen. Der Anteil an den Kosten des Kindergartens betrug 11 854 Euro. Für die Nutzung der Kindertagesstätte Storchennest wurden 696 Euro berechnet. Der Kostenanteil für die Friedhofsnutzung beträgt 2850 Euro. An den Abwasserverband war eine erste Rate von 3400 Euro zu bezahlen. Die Nutzung der Atemschutzwerkstatt in Ehingen kostete 758 Euro. Die Energie Baden-Württemberg AG ließ der Gemeinde Rechtenstein eine Nachzahlung von 4546 Euro im Rahmen der Konzessionsabgabe Strom zukommen. Weitere Anschlussunterbringungen für Asylbewerber sind nicht zu stellen.