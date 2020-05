Erster Gottesdienst seit Anfang März

Mit einer von Diakon Johannes Hänn geleiteten Maiandacht ist am Abend des Vatertags eine seit Anfang März bestehende Leere in der Kirche zum Heiligen Georg in Rechtenstein zu Ende gegangen. In kürzester Zeit war die vom letzten Ritter Heinrich Ferdinand von Stein unterhalb der Burg errichtete Kirche für die Wiederaufnahme von Gottesdiensten vorbereitet worden.

Die kleine Kirche am Felshang in Rechtenstein mit dem Blick ins Donautal hatte seit Anfang März keinen Gottesdienst erlebt. Umso erfreulicher war es, dass kurzfristig die Möglichkeit zur Feier einer Maiandacht geschaffen wurde. Rasch war die Kirche so vorbereitet, dass die Abstände eingehalten waren. Da noch kein Gesang der Gemeinde zugelassen ist, begleitete Barbara Tress den Gottesdienst mit ihrer Querflöte musikalisch.

Diakon Johannes Hänn von der Seelsorgeeinheit Marchtal, der den Gottesdienst geleitet hat, pries im Namen Jesu dessen Mutter Maria. Er bemerkte, dass das Trassierband auf dem Boden direkt auf die Osterkerze zuläuft, und empfand dies auch als inhaltlich zutreffend. Sodann betete er mit der Gemeinde die „Lauretanische Litanei“. Die Lesung kam aus dem Evangelium nach Lukas. Diakon Hänn erinnerte sich in seiner hierauf basierenden Predigt an seine Familie, in der er einer von drei Brüdern war. Die Verehrung Marias sei ein wichtiges Gut in seiner Familie gewesen, so habe man bei Hochwasser vor einer Marienstatue gebetet, und der Pegel sei gesunken.

Diakon Hänn sprach in Bezug auf Maria von der eingefädelten Ehe mit Josef, wie sie damals üblich gewesen sei, und dass wir nicht wissen, ob sie darüber glücklich war. Er beschrieb Maria als ein echtes Mädel mit Wünschen und Träumen und dann nach der Eheschließung im Leben mit Nachbarn eingebettet. Entscheidend sei gewesen, dass sie den Herrn eingelassen habe, als dieser angeklopft hat, und dass sie ja gesagt hat. Damit habe sie den Erwartungen der Umgebung nicht entsprochen, sie sei vielmehr ihrem Gewissen gefolgt. Damit habe sie Gott gefallen, nicht den Menschen. „Der unbequeme Weg kann der richtige sein“, so die Einschätzung von Diakon Hänn. Er schloss seine Predigt mit den Worten „Mädel aus Jerusalem ich grüße Dich, Mutter Gottes“. Damit leitete er unmittelbar über auf das altchristliche Marienlob, das er gemeinsam mit der Gemeinde betete, und in dem es nicht nur heißt „Wir grüßen Dich, heilige Mutter“, sondern auch „möge er der Erde und ihren Bewohnern völligen Frieden schenken“.

Mit der Maiandacht in Rechtenstein wurde ein weiteres Gotteshaus nach der Corona-Krise wiedereröffnet. Die Abstandsregeln sind eingehalten worden. Die Wiedereröffnung der Kirchen steht für das Vertrauen in das Verständnis der Bevölkerung. Betrachtet man die Entwicklung in Ländern wie den USA oder Brasilien, so kann man sich der Erkenntnis nicht verschließen, dass in Deutschland und in Baden-Württemberg in Bezug auf Corona nicht allzu viel falsch gemacht worden ist.