Diese Rechtensteiner blicken auf 60 Jahre Ehe

Ihre Diamantene Hochzeit feiern am heutigen Mittwoch Brigitte und Günter Strobel aus Rechtenstein. Vor genau 60 Jahren haben sie in Zuffenhausen geheiratet. Erstmals gesehen haben sie sich bei einem Tanz zur Fasnet.

Wenn man sich in Rechtenstein mit Brigitte und Günter Strobel trifft, hat man nicht das Gefühl, im Haus von Senioren zu sein. Beide tragen Jeans und leben voll in der Gegenwart. Kein Wunder, beide sind im Schwäbischen Albverein aktiv. „Wir sind meist rund 15 Leute, von denen dann ungefähr fünf die Wanderung komplett mitmachen, die anderen verdrücken sich meist rasch und gehen schon mal vor, beim Einkehren. Ich gehöre immer zu den aktiven Läufern“, sagt Günter Strobel stolz. Die Zeit von Corona empfindet er als „einsam“, zumal hierdurch die Frühlingswanderungen ausgefallen sind.

Tanz bildet den Anfang ihrer Geschichte

Getroffen haben sich Brigitte aus der Gegend von Breslau und Günter aus Bad Cannstatt in Stuttgart-Zuffenhausen. „Es war in der Festhalle beim Tanz“, sagt Günter, und Brigitte ergänzt: „Ich war als Teufelchen dort“. Bald schon trafen sie sich wieder, im nahe gelegenen Café Haldenrain im Rotweg in Zuffenhausen, wo Brigittes Familie nach dem Zweiten Weltkrieg hingezogen war. Günter hatte in der Gegend seinen Arbeitsplatz als Werkzeugmacher, und beim zweiten Zusammentreffen feierte sie ihren Geburtstag. „Nachdem ich ihr ein Zeichen gab, hat sie mich bei der Damenwahl zum Tanz aufgefordert. Seither haben wir uns regelmäßig getroffen“.

Ganz locker erzählen die beiden, wie es zur Hochzeit kam. Günter formuliert es so: „1959 ist das Mädle von mir schwanger geworden“. Problematisch war nur, sie war 19, er 20. Damals benötigte man in diesem Alter zum Heiraten noch die Einwilligung der Eltern. Ihre Eltern waren einverstanden, seine Mutter stellte sich dagegen. Da sein Vater im Krieg gefallen war, war für ihn ein Vormund bestellt, der den Weg zur Hochzeit schließlich ebnete, wenige Wochen nach der Geburt von Sohn Uwe.

Nach Heilbronn gezogen

Anfangs haben sie bei Brigittes Mutter gewohnt, ehe sie für drei Jahre nach Heilbronn gezogen sind. Dort hat Günter Arbeit angeboten bekommen. „In unserer Heilbronner Zeit habe ich bei Telefunken Objektivträger eingelötet und bei Knorr Suppen hergestellt“, sagt Brigitte und bestätigt, die Produkte der Firma in der Mittagspause auch selbst gegessen zu haben.

1964 kam Töchterchen Sylvia zur Welt, 1967 vervollständigte Töchterchen Bettina die Familie. „Mit Bettina begehen wir unseren Ehrentag, am Samstag feiern wir dann mit 10 Leuten aus der Familie“, so die glücklichen Jubilare. Über Fellbach und Steinheim an der Murr kamen sie 1988 nach Rechtenstein. Günter war als Betriebsrat und Gewerkschafter in guter Stellung, und ging mit 60 Jahren in Rente. „Über einen Arbeitskollegen habe ich Rechtenstein kennengelernt“, sagt Günter Strobel. Brigitte und er haben sich ein Ferienhaus auf dem Sommerberg gekauft, und dieses als Ferienwohnhaus aufgebaut. Zunächst verbrachten sie hier ihr Wochenenden, vor 20 Jahren sind sie komplett nach Rechtenstein gezogen. Über Bürgermeisterin Romy Wurm war rasch der Kontakt zum Albverein geknüpft.

Brigitte spielt gern am PC

Brigitte, die früher viel Handarbeiten gemacht hat, liebt heute Spiele am Laptop. Aufgrund einer Knieoperation vor zwei Jahren tut sie sich beim Gehen etwas schwer, daher macht Günter den Haushalt und den Garten. „Früher sind wir mit den Kindern gerne in den Urlaub gefahren. Heute sind wir zufrieden mit dem was wir haben. Unser Geist ist noch nicht erloschen.

Das macht wohl auch unsere Beziehung so glücklich“, sagen die Jubilare. Und weil sie ihr Haus selbst ausgebaut haben, bleiben sie dort auch wohnen. „Der Ausblick ins Grüne hier ist einfach besser als der Ausblick in Stuttgart auf Beton“, sagt Günter Strobel. Zu seinen Erinnerungen gehört u.a., dass es 1960 noch kaum Fernseher gab. „Mit 30 Leuten haben wir in der kleinen Wohnung der Nachbarn Fußball geschaut, ansonsten hat man noch Spiele gespielt und Kreuzworträtsel gelöst.“ Jetzt stehen Brigitte und Günter in Rechtenstein mit beiden Beinen im Leben. „Wenn ich einkaufe, mache ich das heute mit Maske“, sagt Günter mit einem Hauch des Bedauerns in seinem ansonsten von Zufriedenheit geprägten Gesichtsausdruck.