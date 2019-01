Diese Projekte stehen 2019 in Rechtenstein an

Der Glasfaserausbau für schnelles Internet wird die Gemeinde Rechtenstein nach dem Spatenstich im Herbst 2018 in diesem Jahr stark beschäftigen, kündigt Bürgermeisterin Romy Wurm im Internet an. Zudem hofft sie, dass in diesem Jahr mit der Neustrukturierung der Wasserversorgung gemeinsam mit der Nachbargemeinde Lauterach begonnen werden kann.

Was waren die wichtigsten Ereignisse 2018? Was war für Sie das Beste am zurückliegenden Jahr?

Wie bei allen anderen Gemeinden, in denen der Spatenstich für die Verlegung von Glasfaser erfolgen konnte, war dies sicher für unsere Gemeinde eines der wichtigsten Ereignisse 2018. Wir freuen uns, dass wir mit dem FTTB-Anschluss (praktisch wird Glasfaser auf jedes Grundstück in der Gemeinde verlegt und jedes Haus kann einen Anschluss erhalten) einen ganz wichtigen Schritt in die Zukunft tun. Und ich freue mich über die Unterstützung der Bürger und des Gemeinderats bei dieser Entscheidung.

Wir haben zwei Bauplätze verkauft und Anfragen für zwei weitere Plätze. Schön, wenn junge Menschen, auch wegen des zu erwartenden Glasfaseranschlusses, in unserer Gemeinde bleiben, hierher kommen und ein Haus bauen. Schön fand ich auch wieder den Zusammenhalt in der Gemeinde und ich freue mich über viele Bürger, die sich ehrenamtlich engagiert haben.

Die Besuche unserer Bundestagsabgeordneten und unseres Landtagsabgeordneten und der Zuschussbescheid für den Breitbandausbau waren erfreuliche Ereignisse, wie auch die jährlich sich wiederholenden Veranstaltungen.

Erfreulich ist auch, dass mittlerweile täglich zehn Züge nach Ulm oder in Richtung Donaueschingen in Rechtenstein halten und dass diese Zughalte sehr gut angenommen werden.

Welche wichtigen Projekte sind im zurückliegenden Jahr in Ihrer Gemeinde auf den Weg gebracht oder umgesetzt worden?

Für die dringend notwendige Sanierung und den Neu- und Umbau der Wasserversorgung wurde in der Gemeinde der sogenannte Niederdruckbehälter an einem neuen Standort komplett neu gebaut. So fließt hygienisch einwandfreies Wasser in die Wasserleitungen.

Welche Aufgaben oder Projekte stehen für das aktuelle Jahr an?

Natürlich muss der Ausbau vom Breitband fertiggestellt werden und ich hoffe sehr, dass mit dem Neu- oder Umbau der Wasserversorgung – gemeinsam mit der Gemeinde Lauterach – begonnen werden kann und wir dafür die notwendigen Zuschüsse erhalten. Zudem ist geplant, anschließend an das bisherige Neubaugebiet, weitere Bauplätze erschließen zu lassen.

Und ich hoffe sehr, dass die längst versprochene, endgültige Fertigstellung des Bahnsteigs in diesem Jahr geschieht.

Was wünschen Sie sich für das aktuelle Jahr?

Natürlich Gesundheit und Frieden, für alle Bürger, meine Familie und mich. Außerdem weiterhin eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen Kollegen und allen Bürgern. Weiter viel ehrenamtliches Engagement, eine große Wahlbeteiligung bei den Kommunal- und Europawahlen mit Mehrheiten für demokratische, gemäßigte Parteien und genügend Frauen und Männern, die sich aufstellen lassen und sich einbringen möchten. Gerade auch in kleinen Gemeinden ist die konstruktive Zusammenarbeit mit den Gemeinderäten ausgesprochen wichtig.

Aber es werden ja nicht nur Vertreter für die Gemeinderäte sondern auch den Kreistag gewählt. Werden Sie erneut kandidieren?

Seit fast 15 Jahren vertrete ich unsere ganze Region, das heißt die Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen, im Kreistag des Alb-Donau-Kreises. Ich habe mich entschlossen, erneut für den Kreistag zu kandidieren. Sehr gerne setze ich mich für die Menschen ein und es ist mir einfach wichtig, dass unser ländlicher Raum viele Stimmen hat – egal, ob für die Gesundheit, für Kinder und Jugendliche, für ältere und alte Menschen, für öffentlichen Nahverkehr oder andere vielfältige Themen. Über viele Stimmen aus der Bevölkerung bei der Wahl als Zeichen des Vertrauens würde ich mich natürlich sehr freuen.

Meine Vorsätze für diese Jahr sind…

Ich habe keine speziellen Vorsätze, aber mir gefällt dieser Gedanke von John Schaar sehr gut: „Die Zukunft ist nicht einfach ein Ort, an den wir gehen, sondern ein Ort, den wir gestalten. Die Wege dorthin werden nicht gefunden, sondern geschaffen. Dieser Vorgang verändert sowohl den, der den Weg schafft, als auch die Richtung.“

Mehr entdecken: Rechtenstein beauftragt Fachleute für gefährliche Arbeiten am Felshang

Mehr entdecken: Albverein Rechtenstein plagen Nachwuchssorgen