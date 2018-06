Der Abrissbagger ist im Einsatz

Derzeit laufen die Abbrucharbeiten für zwei Gebäude im Rechtensteiner Kirchweg. Die markanten Häuser auf dem Hang unterhalb der Kirche sind in keinem guten Zustand. Vor einigen Jahren hatte sie Ernst Friedrich Freiherr vom Stain zu Rechtenstein gekauft. Er plant, dort ein Museum für seine Ahnen zu errichten.

Vor etwa acht Jahren hat der Freiherr die beiden Gebäude gekauft. Zuvor hatte er sich intensiv mit der Geschichte der von Stains beschäftigt und arbeitet an einem Buch über seine Ahnen. In dem Museum würde er gern an die Raubritter erinnern. In seiner privaten Sammlung habe er viele historische Stücke und auch die Gemeinde verfügt über ein paar Relikte der von Stains.

Schlechter Zustand

Mehrere Untersuchungen der Gebäude hätten gezeigt, dass sie in einem ziemlich schlechten Zustand sind und sich eine Sanierung nicht mehr lohnt. „Deshalb hat sich der Baron jetzt für den Abbruch der Gebäude entschieden“, sagt Rechtensteins Bürgermeisterin Romy Wurm. Seit Ende der vergangenen Woche ist Abbruchunternehmer Roland Späth vor Ort. Zuerst musste die Baustelle abgesichert werden. „Damit kein Bauschutt nach unten stürzt“, erklärt der Fachmann.

Nur über den schmalen Kirchweg können die Arbeiter die Baustelle erreichen. Von hinten bricht der Bagger Stück für Stück die Gebäude ab und sortiert die Wertstoffe wie Holz und Metall dabei sofort in entsprechende Container. „Zuvor haben wir aber die Schadstoffe entfernt“, erklärt Späth. Der Unternehmer schätzt, dass die Arbeiten etwa drei bis vier Wochen dauern werden.

Autokran muss anrücken

Wenn der Abbruch der vorderen Gebäudemauern beginnt, muss der darunterliegende Bereich nochmal besonders geschützt werden. Dann wird ein Autokran über den schmalen Kirchweg nach oben kommen und ein Schutztuch vor die Gebäude hängen. „Durch die Hanglage wäre sonst durch herabfallende Brocken sogar das Wasserkraftwerk Reitter gefährdet“, erklärt Roland Späth.

Die Rückwände der beiden Gebäude bleiben erhalten. Sie haben auch eine Stützfunktion für den Felsen. „Teilweise haben die Gebäude auch gar keine richtige Rückwand. Im Keller sieht man zum Teil das nackte Gestein“, so der Abbruchunternehmer.

Vielleicht eine Aussichtsplattform

Wie es mit der Fläche weitergeht, stehe noch nicht fest. „Dass die Gebäude jetzt abgebrochen werden, bedeutet nicht, dass auch der Museumsplan Geschichte ist“, sagt Romy Wurm. Der Baron könnte sich auch vorstellen, ein komplett neues Gebäude für das Museum der von Stains zu bauen. Bis die Pläne für die Fläche konkreter werden, werde sie vorerst aber eingeebnet und mit einem Zaun gesichert. „Damit niemand abstürzen kann“, sagt die Bürgermeisterin. Wenn es mit dem Museum nichts werde, sei für sie auch denkbar den Platz als Aussichtsplattform mit ein paar Sitzgelegenheiten und einigen Bäumen anzulegen.

„Wir als Gemeinde sind froh, dass die beiden alten Häuser jetzt abgebrochen werden“, sagt Romy Wurm. Zumal diese nicht unter Denkmalschutz standen. Sie ist sicher, dass dadurch der Blick auf die Dorfkirche und den Burgfried aufgewertet werde.