Das ist beim neuen Stück der Rechtensteiner Theatergruppe geboten

Wenn sich am 8. März im Rechtensteiner Gemeindehaus der Premieren-Vorhang für die neue Inszenierung der Theatergruppe öffnet, warten wieder ein paar amüsante Stunden auf die Theatergäste. Die Rechtensteiner Schauspieltruppe gibt sich in diesem Jahr international und hat sich das Lustspiel „Nix Amore am Lago Maggiore“ ausgesucht.

„Die Komödie stammt aus der Feder von Bernd Gombold“, erklärt Regisseur Siegfried Dehm und erzählt, dass sich die Hobbyschauspieler seit Jahresbeginn regelmäßig zu Proben treffen. Bis die Theatergruppe in Rechtenstein ab 2015 eine Zwangspause einlegen musste, wurde seit 1981 in Rechtenstein jedes Jahr ein Lustspiel inszeniert. Und nach der dreijährigen Pause haben die Hobbyschauspieler die „Rechtensteiner Schauspiel-Tradition“ im vergangenen Jahr wieder aufgegriffen. Und als 2019 der letzte Vorhang fiel, waren sich die Hobbyschauspieler einig, dass auch 2020 wieder gespielt wird.

Stolz ist Spielleiter Dehm, dass mit Simon Schmid und Klaus Nemec in diesem Jahr zwei neue Akteure auf der Bühne stehen werden. Die Komödie „Nix Amore am Lago Maggiore“ spielt auf der Sonnenterrasse des Hotels „Amore mio“ am Lago Maggiore. Das wird geführt von der temperamentvollen Italienerin Teresa (gespielt von Christine Geppert) und ihrem charmanten Sohn, dem Frauenhelden Angelo (Simon Schmid). Im Hotel checken Susi (Sabine Huber) und Hilde (Karin Schuler) ein, die im Urlaub „so richtig einen draufmachen“ wollen. Und am Lago Maggiore wollen auch die resolute Renate (Brigitte Rehm), ihr unterdrückter Ehemann Hans-Jochen (Andreas Scheffold) und Schwiegervater Oskar (Siegfried Dehm) den Urlaub verbringen.

Weil die schusselige Hilde im Zug einen falschen Koffer mitgenommen hat, beginnt es im kleinen Hotel plötzlich sehr turbulent zu werden. Da taucht der zwielichtige und unangenehme Ritchi (Christian Knupfer) mit seiner attraktiven aber naiven Freundin Chantal (Jule Scheffold) auf der Hotelterrasse auf und sogar Polizist Thomas (Klaus Nemec) interessiert plötzlich für das sonst ruhige Hotel und beginnt vor Ort zu recherchieren.

Wie turbulent der Urlaub von Susi und Hilde wirklich wird und welche außergewöhnlichen Urlaubserlebnisse auf die Hotelgäste am Lago Maggiore warten wird die Theatergruppe Rechtenstein ihren Besuchern in vier Vorstellungen verraten. „Nix Amore am Lago Maggiore“ ist zu sehen am Sonntag, 8. März, am Samstag, 14. März, am Samstag, 21. März, jeweils um 20 Uhr und am Sonntag, 15. März, um 15 Uhr.