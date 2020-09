Darum stockt der Ausbau der Wasserkraft in der Region

Von Schwäbische Zeitung

Nach Zeus kommt jetzt Tier. Ab diesem Donnerstag werden in Ulm und Neu-Ulm rund 300 weitere E-Scooter in den Innenstädten zum Verleih bereitgestellt. Insgesamt gibt es damit jetzt etwa 450 E-Scooter in Ulm und Neu-Ulm, die verteilt auf großen Plätzen, am Gehsteig oder auf dem Marktplatz stehen. Tier-Mobility ist eine E-Scooter Firma mit Hauptsitz in Berlin. Laut eigenen Angaben ist Tier in neun Ländern und über 70 Städten mit seinen schwarz-blauen E-Scootern vertreten.