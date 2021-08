55 Gemeinden, zwei Bürgermeisterinnen: Warum sich Romy Wurm trotzdem nicht (mehr) als Exotin fühlt

Sie war beim Amtsantritt im Jahr 2000 die erste Bürgermeisterin im Alb-Donau-Kreis, und auch heute sitzen in den Rathaus-Chefsesseln der 55 Kreisgemeinden nur zwei Frauen. Romy Wurm ist eine davon. Wie sich die 66-Jährige damit fühlt, wie sie zum Thema Frauenquote und Gendern steht und welches die wichtigsten Projekte in ihrer Gemeinde Rechtenstein sind, darüber spricht sie im Gespräch mit SZ-Redakteur Reiner Schick. Dabei äußert sich die CDU-Politikerin auch zu ihrer persönlichen Zukunft.

SZ: Frau Wurm, fühlen Sie sich als Exotin unter den Rathaus-Chefs im Alb-Donau-Kreis?

Romy Wurm: Nein. Das war ich vielleicht damals, als ich vor 22 Jahren gewählt wurde. Da haben sich vermutlich manche gewundert, warum sich eine Frau bewirbt. Ich war zu der Zeit ja erst die zehnte Bürgermeisterin in ganz Baden-Württemberg. Da war das schon noch etwas Besonderes. Einige Jahre blieb ich im Alb-Donau-Kreis die einzige, dann kam Renate Bobsin in Ballendorf und Nerenstetten dazu. Zwischendurch gab es noch eine dritte, sie hat aber leider nach vier Jahren wieder aufgehört. Und ich war vorher schon zehn Jahre lang im Gemeinderat in Rechtenstein, mit der Kommunalpolitik also schon vertraut.

Schon früh „politisiert“

Früher war dieses Metier also noch mehr eine Männerdomäne als heute. Woher kam schon damals ihr Interesse?

Ich war von klein an ein wenig „politisiert“. Das kam vor allem durch meinen Patenonkel, der politisch sehr engagiert war und mich als Kind immer schon abgefragt hat: Wer ist Bundeskanzler? Wer welcher Minister? Und so weiter. Und mich hat das interessiert, auch weil meine Onkels in Köln – allesamt übrigens in der SPD – immer mit mir diskutiert haben. Außerdem habe ich schon immer gerne Verantwortung übernommen. In der Realschule war ich stets Klassensprecherin und auch mal Schulsprecherin, später immer Elternbeirätin. Ich war also noch nie introvertiert.

Und wie wurden Sie zur Bürgermeisterin?

Im Winter 1982 bin ich mit meiner Familie nach Rechtenstein gezogen, sieben Jahre später wurde ich in den Gemeinderat gewählt. 1995 stand dann ein Bürgermeisterwechsel an, und ich bin von vielen gefragt worden, ob ich mir das nicht vorstellen könnte. Das war mir aber noch zu früh, auch weil meine Kinder noch nicht so groß waren. Der dann gewählte Bürgermeister hat sich fünf Jahre später wegbeworben, dann wurde ich wieder gefragt – und ich bin angetreten gegen einen Mitbewerber aus der Gemeinde. Ich hatte schon Zweifel, ob ich eine Chance haben würde. Dass ich dann fast 75 Prozent der Stimmen bekomme, war eine tolle Sache. Aber ich habe schon damals gemerkt: Rechtenstein ist nicht so typisch, wie man sich ein oberschwäbisches Dorf vielleicht vorstellt.

Inwiefern?

Es gab schon immer auch intellektuelle Menschen hier. Künstler zum Beispiel, die sich von der Idylle anlocken ließen, auch aus Großstädten wie Berlin. Denn es gibt zwei Aspekte, die das Leben hier besonders lebenswert machen: Man kann den Alltag einerseits relativ unbehelligt verbringen, aber wenn man Kontakt sucht oder Hilfe braucht, bekommt man das auch. Das gefällt den Leuten, und das schätze auch ich sehr an Rechtenstein. Rechtenstein hatte im Übrigen schon kurz nach dem Krieg als erste Gemeinde im Altkreis Ehingen eine Frau im Gemeinderat und in den Folgejahren fast immer. Nur einmal nicht, während meiner zweiten Amtszeit als Bürgermeisterin. Wahrscheinlich dachten die Frauen im Ort: Wir haben eine Chefin im Rathaus, da braucht es uns nicht. Jetzt haben wir aber wieder eine Frau im Gremium. Aber es dürften gerne mehr sein. Überall, nicht nur in Rechtenstein.

Woran liegt es aus Ihrer Sicht, dass Männer in politischen Gremien immer noch deutlich in der Überzahl sind?

Ich weiß es nicht. Fehlt tatsächlich das Interesse? Es hat sicher auch mit der Familienplanung und der klassischen Rolle der Frauen zu tun. Meist sind sie es, die sich sagen: Mit kleinen Kindern ist so ein Amt schwierig. Andererseits scheint mir das Problem in der Politik und in Spitzenpositionen der Wirtschaft ausgeprägter als anderswo. Es gibt ja zum Beispiel sehr viele Juristinnen und auch Ärztinnen in Chefpositionen.

Eine klare Meinung zu Frauenquoten

Was halten Sie von Frauenquoten?

Gar nichts. Ich bin der Meinung, dass Frauen, die etwas erreichen wollen, es auch ohne Quote schaffen können. Wir haben ja auch starke Frauen in der großen Politik, wie die Bundeskanzlerin, mehrere Ministerinnen, und auch in der Wirtschaft gibt es tolle, fähige Frauen. Wir müssen kämpferisch sein, dann schaffen wir es auch und werden auch gewählt. Ich selbst habe zum Beispiel bei der Wahl des Kreistags immer tolle Ergebnisse erzielt, zuletzt war ich sogar Stimmenkönigin. Also ich habe mich noch nie benachteiligt gefühlt.

Anderen geht es anders, und sie prangern zum Beispiel schon eine Ungleichbehandlung in der Sprache an. Wie denken Sie über das viel diskutierte und mittlerweile ja auch praktizierte Gendern?

Auch das halte ich für überflüssig. Natürlich habe ich es nicht geschätzt, dass man mich anfangs mit Herr Bürgermeister angesprochen hat. Aber ich brauche keine Sternchen und keine -Innen.

Es wird in Rechtenstein also vorerst keinen Bürger*Innenmeister*In oder einen Bürger*Innensteig geben?

Nein, sowas brauche ich nicht. Aber vielleicht bin ich für solche Diskussionen einfach zu alt.

Apropos: Sie sind jetzt 66, Ihre dritte Amtszeit läuft in eineinhalb Jahren ab. Werden Sie nochmals antreten?

Theoretisch könnte ich nochmals eine volle Amtszeit von acht Jahren machen. Aber das muss ich mir gut überlegen. Vielleicht sind 24 Jahre einfach auch genug. Frischer Wind, neue Ideen und Herausforderungen im Rathaus tun bestimmt auch der Gemeinde gut. Hinzu kommt, dass der Bürgermeisterposten hier ja ein ehrenamtlicher ist, wir aber die gleichen Dienstleistungen anbieten wie eine Gemeinde oder eine Stadt. Und es werden immer mehr Aufgaben, die man zu bewältigen hat – mit dem Gehalt eines ehrenamtlichen Bürgermeisters, von dem alleine ich ohne meinen berufstätigen Mann nicht leben könnte. Das ist schon schwierig. Da braucht man auch gute Mitarbeiter, die wir hier in der Gemeinde zum Glück haben.

Das sind die kommunalpolitischen Herausforderungen

Sie haben die Aufgaben angesprochen: Was waren jüngst oder sind aktuell die größten Projekte?

Das größte ist sicher der Breitbandausbau. Wir haben als einzige Gemeinde im Alb-Donau-Kreis praktisch den Vollausbau geschafft, also die Glasfaserrohre an jedes Haus geführt. Wir haben bei 303 Einwohnern mit Erstwohnsitz und 30 Ferienhausbesitzern mit Zweitwohnsitz insgesamt immerhin rund 150 Haushalte, die wir versorgen mussten. Dazu 30 Gewerbebetriebe, vom Kleinbetrieb bis zum Wasserkraftwerk als größtem Arbeitgeber. Das Ganze hat stolze 1,2 Millionen Euro gekostet. Zwar haben wir rund die Hälfte davon als Zuschüsse wiederbekommen, dennoch hat die Gemeinde noch nie so viel Geld für ein einziges Projekt ausgegeben.

Geld, das aber gut angelegt ist?

Auf jeden Fall. Schnelles Internet ist ein wichtiger Standortfaktor. Das hat man gerade jüngst bei den Themen Homeoffice und Homeschooling gemerkt.

Wie wirkte sich die Investition auf die Finanzsituation aus?

Wir waren bislang schuldenfrei, jetzt stehen wir bei einer Pro-Kopf-Verschuldung von über 1000. Entsprechend werden wir in den nächsten Jahren sparen müssen, auch aus Verantwortung gegenüber der folgenden Generation, ohne die Pflichtaufgaben zu vernachlässigen.

Die da wären?

Wir errichten derzeit eine neue Wasserversorgung zusammen mit der Nachbargemeinde Lauterach. Das bedeutet ebenfalls hohe Investitionen. Auf der anderen Seite haben wir im bestehenden Baugebiet fünf neue Bauplätze erschlossen. Zwei davon sind bereits verkauft, für die anderen drei gibt es ernsthafte Interessenten. Da kommt dann auch wieder Geld in die Kasse.

Ein weiterer großer Brocken sind die Felssicherungsmaßnahmen, die weit über 100 000 Euro kosten werden. Außer den 40 000 Euro aus dem Ausgleichstock werden wir vermutlich nicht so viele Zuschüsse dafür bekommen. Aber es ist ein sehr wichtiges Projekt, nicht nur für die Sicherheit der Anwohner, sondern auch für den Naturschutz. Denn die Felsen sind ein sehr wertvoller Lebensraum für Fledermäuse, Nattern, Eidechsen und andere gefährdete Tierarten. Um diese zu erhalten, müssen dort oben auch Bäume gefällt und Büsche zurückgeschnitten werden. Das ist wegen des schwer zugänglichen Geländes und der Gefahr, dass die gefällten Bäume loses Geröll zum Absturz bringen, sehr aufwendig. Die ersten Arbeiten hierfür starten bereits im Herbst und werden im Frühjahr weitergeführt. Auch über die Felsen hinaus hat Rechtenstein sehr wertvolle Flora und Fauna. Da gibt es Pflanzen, die stehen auf der europäischen roten Liste. Der Sommerberg zum Beispiel gilt als flächenhaftes Naturdenkmal. Für den Erhalt gibt es auch Zuschüsse, auf die wir hoffen dürfen.

Das Naturidyll ist sicher ein Trumpf, der Rechtenstein nicht nur für Neubürger, sondern auch für Touristen interessant macht?

Klar. Die Felslandschaft, die Donau – das lockt vor allem viele Wanderer und auch Radfahrer her. Wir liegen ja auch direkt am Donauradwanderweg. Umso wichtiger wäre es, bald wieder eine Gastronomie, auch mit Übernachtungsmöglichkeit, herzubekommen. Wir hatten ja mal drei, zwei haben schon länger zugemacht, zuletzt leider auch die Bahnhofsgaststätte. Im Moment haben wir dank einer privaten Initiative wenigstens das Pausa-Eckle, an dem sich Wanderer oder Radfahrer stärken können. Aber ich setze mich schon stark dafür ein, dass wir wieder ein richtiges Gasthaus, im Idealfall mit Fremdenzimmern, herbekommen.

So wichtig ist der Bahnhof

Stichwort Bahnhof: Welche Rolle spielt der Bahnhalt in Rechtenstein, für dessen Erhalt Sie ja einst erfolgreich gekämpft haben?

Eine große, weil er sowohl für Touristen als auch unsere Bürger wichtig ist und sowohl als Verbindung Richtung Ulm als auch Richtung Freiburg gut angenommen wird. Dabei kam uns zunächst zugute, dass der Halt von hier untergebrachten Asylbewerbern rege genutzt wurde, um zum Beispiel zum Sprachunterricht zu kommen. Auch Azubis und Schüler, die nach Ehingen, Riedlingen oder Munderkingen müssen, fahren mit dem Zug. Viele Wanderer und Radfahrer starten hier ihre Ausflüge, dabei ist das Baden-Württemberg-Ticket eine tolle Sache. Im Verbund mit DING ergeben sich gute Verbindungen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Wir legen zum Beispiel auch die LEADER-Sitzungen in Sigmaringen immer so, dass die Teilnehmer aus dem Alb-Donau-Kreis mit dem Zug anreisen können. Und auch für den Besuch des Weihnachtsmarkts in Ulm wird der Bahnhalt gerne genutzt, denn man kann noch abends um elf Uhr hier aussteigen. Wir haben sogar Bauinteressenten aus Ulm, die sich einen Alterssitz in Rechtenstein wünschen, weil sie hier alles haben: Idylle, schnelles Internet, schöne Boots-, Rad- und Wanderstrecken und eine gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel. Aus diesem Grund gibt es hier ja auch eine Ferienhaussiedlung.

Frau Wurm, ein Thema hat gerade an diesem beschaulichen Ort die Menschen zuletzt sehr bedrückt: Das bislang spurlose Verschwinden des 16-jährigen Mädchens aus Rechtenstein Ende Juli auf dem Schulweg in Ehingen. Was empfinden Sie persönlich darüber?

Das ist ganz schlimm. Es ist eine Tragödie, die die Menschen hier sehr bewegt. Die aus dem arabischen Raum stammende Familie lebt seit drei Jahren hier, sie sind sehr freundlich und aufgeschlossen. Die Kinder sind sehr klug und aufgeschlossen, ich habe den beiden ältesten Mädchen zu einem Englisch - Sprachkurs verholfen, damit sie gemeinsam die weiterführende Schule in Ehingen besuchen konnten. Sie wollen das Abitur machen und studieren und können das auch schaffen. Ich bin im regelmäßigen Kontakt mit der Familie. Wir alle geben die Hoffnung nicht auf, dass die Tochter wieder auftaucht oder es zumindest ein Lebenszeichen gibt.

Was wünschen Sie sich sonst – persönlich und für die Gemeinde?

Dass alles wieder wird wie vor Corona. Dass man sich wieder ungezwungen treffen kann und die Geselligkeit in der Gemeinde mit den rührigen Vereinen wieder stattfinden kann.