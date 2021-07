16-jährige Amani Aljaffal weiter vermisst - Polizei appelliert an Bevölkerung

Hinweise bitte an die Ulmer Kriminalpolizei unter Telefon 0731/1880 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Nicht nur in ihrer Heimatgemeinde sind die Menschen erschüttert, die ganze Region sorgt sich aktuell um die 16-jährige Amani Aljaffal. Seit Montagmorgen fehlt von ihr jede Spur, die Polizei sucht seither nach ihr. Bisher wurde sie noch nicht gefunden. „Die Suche läuft weiter auf Hochdruck“, betont Polizeisprecher Wolfgang Jürgens.

Seitdem die Suche nach dem Mädchen öffentlich gemacht wurde, seien zwar vereinzelnde Hinweise eingegangen.

Doch eine Spur gibt es bis jetzt nicht. Jürgens appelliert an die Menschen, die das Mädchen kennen oder am Montagmorgen noch gesehen haben: „Wirklich jeder noch so kleine Hinweis kann nützlich sein.“ Man sei dankbar um jede Information, wenn sie auch noch so unscheinbar erscheinen mag.

„Lieber einmal mehr informieren als zu denken, dass das sicher schon jemand der Polizei gemeldet hat.“ Auch wenn es um Informationen zu Kontakten geht, Freunden, beliebten Aufenthaltsorten des Mädchens, solle man sich melden. „Es hilft nichts, wenn man sich darauf verlässt, dass sich schon jemand anderes verantwortlich fühlen wird“, so Jürgens.

Das Mädchen, so der Polizeisprecher weiter, könnte sich in einer hilflosen Lage befinden und deshalb könne hier jedes kleine Detail helfen, um herauszufinden, wo sie sich befindet.

Derweil setzt die Polizei weiter alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel ein, um bei der Suche weiterzukommen. „Unsere Suchmaßnahmen im Raum Ehingen sind noch nicht abgeschlossen. Rettungshunde und Suchkräfte gehen dabei sehr akribisch vor und suchen in dem Bereich, wo das Mädchen zuletzt gesehen wurde“, berichtet Jürgens.

Abhauen passt nicht zur 16-Jährigen

Mithilfe einer Wärmebildkamera in einem Polizeihubschrauber leuchtet die Polizei das Gebiet großflächig ab und will so herausfinden, ob sich irgendwo versteckt jemand aufhält.

Derweil will in ihrer Heimatgemeinde Rechtenstein niemand vom Schlimmsten ausgehen. Doch keiner kann sich vorstellen, dass das Mädchen einfach abgehauen ist, berichtet die Bürgermeisterin der Gemeinde Romy Wurm. „Das passt nicht ins Bild. Amani war stets richtig fröhlich und gut gelaunt, sie hat oft draußen mit ihren Geschwistern gespielt und immer fleißig für die Schule gelernt“, sagt die Bürgermeisterin.

Die Nachricht über ihr Verschwinden habe alle erschüttert. Gleichzeitig hätten die Bürger sofort Solidarität bewiesen, die Vermisstenmeldung in sozialen Medien geteilt. „Ich hatte gestern allein in WhatsApp zehn Kontakte, die das in ihrem Status geteilt haben“, so Romy Wurm. Alle hoffen ihr zufolge nun, dass Amani schnell gefunden werden kann.

Hinweise bitte an die Ulmer Kriminalpolizei unter Telefon 0731/1880 oder an jede andere Polizeidienststelle.