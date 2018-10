Ärger wegen Kosten für Hausanschlüsse

Wie es beim Breitband-Internetausbau in Rechtenstein weitergeht, darüber haben Vertreter von Netze BW und der Netcom am Dienstag im Gemeindehaus informiert. Rund 90 Interessierte waren gekommen und haben auch ihre Anliegen deutlich gemacht.

Eigentlich war der Infoabend noch vor Beginn der Arbeiten für die Leerrohrinfrastruktur geplant. Weil dieser aber kurzfristig vorgezogen werden musste, haben nun die Baumaßnahmen bereits begonnen. Vor etwa zwei Wochen hatte bereits der offizielle Spatenstich mit Landrat Heiner Scheffold stattgefunden, der den Glasfaserausbau in Rechtenstein als Pilotprojekt bezeichnete. Die Gemeinde baut als einzige im Alb-Donau-Kreis ein Glasfasernetz mit Anschlüssen an fast jedes Haus, erklärte Bürgermeisterin Romy Wurm zu Beginn der Infoveranstaltung. „Die Gemeinde nimmt hier richtig Geld in die Hand“, sagte sie. Rund 1,2 Millionen Euro würden investiert. Damit ist der Breitbandausbau das finanziell bisher größte Projekt in der Geschichte Rechtensteins.

Auf Lauterach angewiesen

Julia Stark, bei der Netze BW zuständig für die privaten Hausanschlüsse ans Glasfasernetz, erklärte den Rechtensteinern, wie es für sie weitergeht und versicherte auch denjenigen, bei denen die Bauarbeiten wegen des früheren Beginns schon abgeschlossen sind, zu, dass auch für diese immer noch die Möglichkeit bestehe, sich einen Hausanschluss legen zu lassen. Sie berichtete, dass zuerst die Leerrohrinfrastruktur für das sogenannte Backbone-Netz, also die kreisweite Glasfaserringleitung, verlegt werde. Diese führt vom Lauteracher Teilort Talheim nach Rechtenstein in den Eschenweg und am anderen Ortsende über die Hayinger Straße weiter nach Reichenstein. Anschließend werde das Glasfaserkabel in die Leitungen eingezogen.

Vollbesetzt war das Gemeindehaus beim Breitbandinfoabend. (Foto: Sz- eis)

Zum Zeitraum, wann genau die Rechtensteiner dann im schnellen Internet surfen könnten, konnte Starks Kollegin Sarah Frey ehrlicherweise keine genaue Angabe machen. „Die Gemeinde ist leider nicht allein Herr des Verfahrens, sondern davon abhängig, dass in der Nachbargemeinde Lauterach die Backbone-Leitung gebaut ist, erst dann erreicht Rechtenstein überhaupt das Signal“, so Sarah Frey.

Günstigere Anschlüsse möglich

1923 Euro kostet der Glasfaser-Hausanschluss pauschal für alle Anschließer in der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen, deren Häuser nicht weiter als acht Meter von der Grundstücksgrenze entfernt stehen, erklärte Julia Stark. Günstiger könnten einige Häuser in Rechtenstein den Anschluss jedoch erhalten, weil gleichzeitig Stromleitungen von Dachständern in die Erde verlegt werden sollen. „Dann wird das Leerrohr mit Hausanschluss sozusagen mitverlegt und kostet deshalb 416 Euro.“

Bei einigen Rechtensteinern sorgte die Pauschale allerdings für Unmut, weil sie auf ihren Grundstücken bereits Leerrohre mit Hausanschlüssen für einen eventuellen Glasfasereinzug verlegt haben. So seien schließlich keine Tiefbauarbeiten mehr notwendig. Sarah Frey erklärte, dass in der Pauschale auch Dokumentations- und Planungskosten enthalten seien und dennoch bei diesen Grundstücken ein sogenanntes Kopfloch gebohrt werden müsse. Ohne vorab irgendwelche Zusicherungen zu machen, versprach sie aber einen möglichen Rabatt nochmal prüfen zu wollen.

Zum Abschluss stellte Jürgen Prestel vom späteren Betreibers des kommunalen Netzes Netcom die aktuellen Angebote des Telekommunikationsunternehmens vor.

Eine stabile Internetverbindung. Für Unternehmen in der Region ist das schon lange essentiell. Das Land Baden-Württemberg hat sich vor wenigen Jahren deshalb auf die Agenda gesetzt: den Breitband-Ausbau vorantreiben. Doch wie viel wurde umgesetzt, seit Beginn der Förderung im Jahr 2008? Vor allem in den ländlichen Regionen ist von schnellem Internet noch nicht viel zu sehen. Wie etwa in der Gemeinde Rechtenstein.

Mehr entdecken: Schnelles Internet für jedes Haus in Rechtenstein

Mehr entdecken: Wasserversorgung beschäftigt Rechtenstein