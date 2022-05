Zwei tolle Turniere mit großem Starterfeld

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Sattelberger fasste den Bericht für 2020 und 2021 zusammen, coronabedingt konnte an beiden Jahren keine Mitgliederversammlung stattfinden. Im Gegensatz konnten in beiden Jahren das Öpfinger Pferdefest stattfinden. Die RSG Öpfingen war einer der wenigen Vereine, die ihre Turniere veranstaltet haben. „Erschwerte Bedingungen wie Corona-Zelt und Corona-Vorschriften waren sehr aufwendig“, so Sattelberger. „Natürlich haben an beiden Turnieren unsere Zuschauer für die Atmosphäre und auch in finanzieller Hinsicht ungemein gefehlt. Natürlich waren wir nicht glücklich, unsere Amateur-Reiter nicht starten zu lassen, weil es einfach nicht erlaubt war“, so Sattelberger weiter. Sattelberger bedankte sich ganz herzlich bei allen Helfern, Ressortleiter und bei der Turnierleitung. Auch bei den Sponsoren, ohne die solch ein Turnier nicht durch zu führen wäre, bedankte sich Sattelberger ganz besonders.

Ein Glückwunsch ging an Janik Kästle, der bei der Kreismeisterschaft Im M* den 3. Platz errieten hat. Weiter informierte Sattelberger, dass die Vorstandschaft entschieden hat, 12000 Euro für die Auffrischung des Außenplatzes zu investieren. „Mit Annika Beuc für unser Facebook und Julie Säugling für die Presseberichte konnte man zwei junge Damen neu gewinnen. Unser Helferfest wurde mehrfach zwecks Corona verschoben, neuer Termin ist nach unserem Turnier“, so Sattelberger. Am Ende seines Berichtes bedankte sich der Vorstand ganz herzlich bei seiner Vorstandschaft und Pressewart für die sehr gute Zusammenarbeit.

Kassenwart Susanne Stich konnte einen sehr positiven Kassenstand vermelden. Die Kasse wurde von Johanna Häge und Margit Pachner geprüft und entlastet. Die Vorstandschaft wurde einstimmig entlastet

Bei den Neuwahlen gibt es folgendes Ergebnis: 1. Vorstand Franz Sattelberger, 2. Vorstand Bernadette Grünwald, . Kassenwart Verena Sommer, Schriftführer Manuela Weimann, Jugendwart Barbera Endlichhofer, Sportwart Michael Fuß, Ausschuss Johanna Häge und Nico Pfnür, Kassenprüfer Johanna Häge und Margit Pachner.

Sattelberger bedankte sich bei Susanne Stich, die 25 Jahre Kassenwart der RSG Öpfingen war und nicht mehr zur Wahl stand. Erfreulich ist das Susanne Stich die Meldestelle bei unserem Turnier weiterhin leitet.

Weiter bedankte sich Sattelberger bei Lea Gräter und Marlies Demirel, die in ihre Tätigkeiten beendeten.