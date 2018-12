Wohnung in Öpfingen brennt an Weihnachten aus

Zu einem Großeinsatz mit 75 Feuerwehrkräften ist es am Abend des ersten Weihnachtsfeiertags in Öpfingen gekommen: Im Wohnzimmer eines Hauses in der Oberdischinger Straße brach gegen 20.50 Uhr ein Feuer in der unteren Wohnung aus. „Als wir eingetroffen sind, haben die Flammen bereits durch die Fenster geschlagen“, berichtet Öpfingens Kommandant Stefan Munding. Die tatsächliche Ursache für den Wohnungsbrand ist noch nicht bekannt, die Polizei ermittelt und geht von einem technischen Defekt aus. „Gut möglich, dass es der Fernseher war, der regelrecht explodiert ist“, so Munding auf Nachfrage.

Zwei Bewohner werden leicht verletzt

Der Brand breitete sich rasch im gesamten Zimmer aus, schnell war das ganze Haus mit Rauch gefüllt. Wie die Feuerwehr mitteilt, konnten die beiden Bewohner, eine 86-jährige Frau und ein 52-jähriger Mann, das Gebäude rechtzeitig verlassen. Sie erlitten vermutlich durch das Einatmen von Rauch leichte Verletzungen und mussten ins Krankenhaus.

Brand bricht in der Nacht erneut aus

Während die untere Wohnung stark in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist die obere Wohnung zwar an- jedoch nicht ausgebrannt, dennoch sind beide Wohnungen aktuell nicht mehr bewohnbar. Die Flammen wurden von der Ehinger und der Öpfinger Feuerwehr zügig unter Kontrolle gebracht – gegen 23.30 Uhr zog der Großteil der Einsatzkräfte ab. Fünf Feuerwehrmänner blieben bis Mittwochmorgen um 10 Uhr vor Ort, um Brandwache zu schieben. Das habe sich auch bezahlt gemacht, wie Kommandant Munding erklärt: Mitten in der Nacht gegen 3 Uhr sei das Feuer auf einer kleinen Fläche erneut aufgeflammt, schnell aber wieder gelöscht worden.

Zweiter Einsatz in vier Tagen

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf eine Summe zwischen 80 000 und 100 000 Euro. Für die Feuerwehr aus Öpfingen war es der zweite größere Einsatz innerhalb von vier Tagen: Bereits am Samstag löschte sie abends in der Schillerstraße einen Schwelbrand, der an der Verkleidung eines Kachelofens entstand. Der 30-jährige Bewohner der betroffenen Wohnung blieb unverletzt. Auch hier lag der Schaden im fünfstelligen Bereich.