„Wir müssen weiterhin achtsam sein“

Die Folgen der Corona-Pandemie prägen natürlich auch die Jahresbilanz des Öpfinger Bürgermeisters Andreas Braun. Im Gespräch mit SZ-Redakteur Reiner Schick hebt er den verantwortungsvollen Umgang der Bürger und der Vereine mit den verordneten Einschränkungen hervor. Die wichtigsten kommunalen Projekte waren und sind für ihn die Planungen für den Aus- und Umbau der Kläranlage und den Bau eines Kinderhauses.

SZ: Was hat Sie als Bürgermeister im Jahr 2020 besonders bewegt?

Braun: Das Jahr 2020 war ein besonderes Jahr mit Herausforderungen, die man sich nicht hätte vorstellen können. Besonders bewegt hat mich der Zusammenhalt der Gesellschaft zur Bewältigung der Corona-Krise. Dazu gehörte die Unterstützung der Gastronomie sowie der Vereine ebenso wie der Aufruf, bei Einkaufs- und Nachbarschaftshilfen mitzuwirken. Die Resonanz darauf war sehr gut. Bei den Vereinen habe ich eine hohe Akzeptanz für die Entscheidungen von Bund und Land festgestellt, obwohl sie teilweise große Opfer bringen mussten. Als Beispiel möchte ich die SG Öpfingen nennen, die ihr 100-jähriges Bestehen gefeiert hätte. Durch das hohe Verantwortungsbewusstsein in der Bevölkerung war es leistbar, Verordnungen umzusetzen, weil alle an einem Strang gezogen haben. Für dieses Miteinander bin ich den Öpfingern sehr dankbar.

Bröckelt die Akzeptanz nicht allmählich?

Im persönlichen Bereich ist das beim Einen oder Anderen vielleicht der Fall. Bei unseren Vereinen sehe ich das nicht.

Das Vereinsleben liegt seit einem Dreivierteljahr brach. Befürchten sie nicht, dass es bei manchen Ehrenamtlichen schwierig werden könnte, sie wieder neu zu motivieren?

Ich kann mir eher das Gegenteil vorstellen: Dass die Leute sich darauf freuen, im Verein wieder was miteinander zu machen, gemeinsam Feste zu erleben. Ich selbst freue mich zum Beispiel auch auf das nächste Starkbierfest – wenn auch wohl nicht im kommenden Jahr, aber spätestens 2022.

Corona brachte die kommunale Entwicklung zum Glück nicht zum Erliegen. Was waren aus Ihrer Sicht die wichtigsten Projekte im zurückliegenden Jahr?

Zum Einen die Entscheidung darüber, wie wir den weiteren Ausbau der Kinderbetreuung stemmen wollen. Mit dem Bau des Kinderhauses in eigener Trägerschaft haben wir im Gemeinderat einen weitreichenden Beschluss gefasst. Erfreulicherweise ist es uns gelungen, die dafür notwendigen Flächen zu erwerben. Jetzt bin ich gespannt auf den Architektenwettbewerb mit städtebaulichem Ideenteil mit bis zu 25 Teilnehmern, deren Arbeiten im Mai auch in Gipsmodellen vorgestellt werden sollen. Die Nachfrage ist sehr hoch. Wichtig ist, dass wir das Projekt klug gestalten, auch im Vorgriff auf einen möglichen Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung an der Grundschule. Ich denke mit dem gewählten Verfahren wird es uns gelingen, in der Gemeinde eine große Akzeptanz für das neue Kinderhaus zu bekommen.

Ein weiteres wichtiges Projekt ist der Umbau und die Erweiterung der Kläranlage. Mit der wasserrechtlichen Genehmigung und der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit Ehingen und Griesingen wurden die Ampeln auf Grün geschaltet, hinzu kam die erfreuliche und nicht selbstverständliche Bewilligung des Zuschusses. Ein Projekt mit einem Volumen von acht Millionen Euro zu stemmen, ist durchaus eine Herausforderung. Aktuell erfolgt die Ausschreibung, und das Interesse bestärkt uns in der Hoffnung, dass wir hierfür einen guten Zeitpunkt erwischt haben. Denn durch die coronabedingte wirtschaftliche Unsicherheit sind die Firmen bestrebt, ihre Auftragsbücher frühzeitig zu füllen.

Das Baugebiet Halde geriet durch den Gang eines Bauplatzbewerbers vors Verwaltungsgericht ungewollt in die Schlagzeilen. Wie ist der Stand?

Die Erschließung läuft planmäßig, wir erwarten die Fertigstellung bis im Mai 2021. Die jüngste Entwicklung bei der Bauplatzvergabe ist bedauerlich, jetzt hoffen wir auf eine zeitnahe Entscheidung des Verwaltungsgerichts Sigmaringen.

Über das Genannte hinaus hat sich in unserer Gemeinde noch viel mehr getan. Der Ausbau des Breitbandnetzes ging voran, ebenso die Neugestaltung des Spielplatzes am Amselweg, für die wir alle Familien um Ideen gebeten haben. Dabei kam unter anderem der Wunsch nach einem Trampolin zum Vorschein, den wir gerne umgesetzt haben. Die Bücherei mit unserer engagierten Leiterin Nina Zoller hat jetzt einen Online-Katalog. Und nicht zu vergessen sind die Eröffnung des Netto-Marktes und weitere Ansiedlungen im Gewerbegebiet Burren, zuletzt mit dem Leberkäs-Drive-in der Metzgerei Weinbuch als besondere Attraktion.

Der Neubau der Donaubrücke ist ein Kreisprojekt. Wie geht es voran? Wie kommen die Bürger mit der Sperrung der Durchgangsstraße klar?

Die Arbeiten laufen planmäßig. Natürlich bringen sie erstmal große Einschränkungen mit sich. Mit dem Überweg für Fußgänger und Radfahrer, den wir mittlerweile auch weitgehend barrierefrei gestalten konnten, haben wir das Bestmögliche herausgeholt. Bei uns im Rathaus treffen keine Klagen ein.

Was steht im kommenden Jahr im Fokus?

Zu den angesprochenen Projekten kommen der Aufbau einer Ersatzwasserversorgung, die Digitalisierung der Grundschule, die Aufbringung des Feinbelags im Burren und der barrierefreie Umbau der Bushaltestellen hinzu. Gerade letzteres zeigt: Es sind immer mehr Aufgaben, welche die öffentliche Hand umsetzen muss.

Wie ist die Gemeinde finanziell für all diese Aufgaben gerüstet?

Zwar liegt der Kassensturz für das Jahr 2020 noch nicht vor, aber unsere finanzielle Situation ist solide und der Haushalt entwickelt sich in der Summe planmäßig. Dazu tragen auch die Corona-Ausgleichszahlungen von Land und Bund bei. So haben wir 89 000 Euro an Gewerbesteuerkompensation erhalten. Insgesamt profitieren wir von der gesunden wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde in den vergangenen Jahren, in denen wir nach dem Motto gelebt haben: Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. So haben wir in den letzten Jahren Rücklagen aufgebaut und sind seit 2018 komplett schuldenfrei. Dies wird sich jedoch mit der Umsetzung der Projekte Kinderhaus und Kläranlage ändern. Hinzu kommt die Unsicherheit: Wie geht es mit der Wirtschaft weiter? Wir müssen also weiterhin achtsam sein.

Gibt es etwas, was Ihnen Sorge bereitet?

Die Frage: Wie lange wird uns die Pandemie mit der hohen Anzahl an Infizierten und Toten noch begleiten? In Öpfingen sind wir Gott sei Dank relativ gut durchgekommen, aber wie nah die Gefahr ist, hat im Dezember die Corona-Infektionen einer Erzieherin im Kindergarten gezeigt. Ich spüre auch eine gewisse Anspannung, wie sich die Situation nach den Feiertagen und über den Jahreswechsel entwickeln wird. Äußerst positiv war die Rückmeldung auf die Verteilung von gespendeten FFP2-Masken an alle Öpfinger Haushalte. Sehr froh bin ich im Übrigen darüber, dass es uns in der Verwaltung bisher gelungen ist, die Herausforderung und zusätzlichen Aufgaben zu meistern. Meine Hoffnung bei alledem ist, dass sich die Situation mit der zunehmenden Zahl an Impfungen bald bessern wird.