Vollsperrung zwischen zwischen Öpfingen und Pfraunstetten

Die Kreisstraße 7359 zwischen Öpfingen und Pfraunstetten wird abschnittsweise voll gesperrt, das teilt das Landratsamt in einem Schreiben mit.

Auf der Kreisstraße 7359 zwischen Öpfingen und Pfraunstetten werden am Dienstag, 15. November, und am Mittwoch, 16. November, Regulierungsarbeiten am Bankett durchgeführt. Aufgrund der geringen Straßenbreite muss die Kreisstraße an beiden Tagen abschnittsweise voll gesperrt werden. Der Buslinienverkehr ist davon ausgenommen und verkehrt wie üblich.

Die Arbeiten zwischen Öpfingen und der Einmündung zur K7358 zwischen Oberdischingen und Niederhofen werden am Dienstag, den 15. November, ausgeführt. Die Umleitung verläuft von Öpfingen über Oberdischingen auf die Kreisstraße 7358 und umgekehrt.

Der Abschnitt zwischen Pfraunstetten und der K7358 zwischen Oberdischingen und Niederhofen erfolgt dann anschließend, voraussichtlich am Mittwoch, dem 16. November. Die Umleitung verläuft von Pfraunstetten über Niederhofen auf die K 7358.