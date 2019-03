Volkshochschule der Gemeinden bekommt eine neue Leiterin

Dieses Jahr gibt es für die Volkshochschule der Gemeinden (VHS-G) gleich zwei Gründe zu feiern: Zum einen besteht die VHS-G Ende März seit zwei Jahrzehnten – zum anderen übernimmt nach zehn Jahren ein neues Gesicht die Führung. Claudia Guther wird ab 1. April die Volkshochschule hauptamtlich leiten und die Position von Willi Hitzler einnehmen. Er scheidet ebenso wie Gerhard Diepold, der Leiter der Geschäftsstelle im Landratsamt, Ende des Monats aus dem Amt. „Die vergangenen zehn Jahre waren geprägt von Kontinuität, Umbruchssituationen und der Zukunftsfähigkeit“, sagt Hitzler.

Kontinuierlich ist die Zahl an Kursen, die die VHS-G Jahr für Jahr anbietet. Im Schnitt 600 Veranstaltungen, unterteilt in 7000 Unterrichtseinheiten. Rund 8000 Kursteilnehmer und Veranstaltungsbesucher erreicht das vielfältige Programm. „Die Durchführungsquote liegt bei 80 Prozent, ein guter Wert“, sagt Claudia Guther. Mit Zahlen kennt sich die neue VHS-G-Chefin aus. Sie arbeitete bereits als Lehrerin, ist aber auch Diplom-Verwaltungswirtin. Sie ist seit rund anderthalb Jahren zudem pädagogische Mitarbeiterin der Geschäftsstelle. „Mich freut es, dass ich das Pädagogische mit dem Finanziellen jetzt als Leiterin vereinen kann“, sagt sie und erklärt, dass sie das betriebswirtschaftliche Potential besser ausschöpfen möchte.

Die Umbruchssituation bezieht ihr Vorgänger Hitzler nicht nur auf seine Person, sondern nennt auch die Suche nach geeigneten Dozenten als Aufgabe der VHG-S. Aber auch inhaltlich habe sich in den vergangenen Jahren viel verändert: Sprachkurse seien nicht mehr sonderlich beliebt, auch EDV-Themen oder Kurse, die den richtigen Umgang mit dem Smartphone zeigen. „Auch Trendsportarten kommen und gehen“, sagt er. Mittlerweile bestimmen Gesundheitsthemen 60 Prozent des Angebots.

Neuer Internetauftritt

Die Zukunftsfähigkeit sei nicht nur für seine Arbeit stets ein Thema gewesen, sondern werde im Zuge der Digitalisierung auch seine Nachfolgerin verstärkt beschäftigen. Claudia Guther ist sich dessen bewusst, ihre Zielsetzung orientiert sich genau daran. „Zum Herbstsemester wird die neue Homepage in Betrieb gehen“, sagt sie. Sie träume von neuartigen Formaten wie etwa Webinare, also Kurse im Internet, an denen die ganze Familie teilnimmt. Eine große Aufgabe sei es zudem, Jugendliche besser mit den Angeboten zu erreichen. „Das geht aber so gut wie allen Volkshochschulen in unserer Größenordnung so“, betont sie. Nach wie vor sei der Großteil der erreichten Menschen 50 Jahre und älter.

Ihr ist es wichtig, wie in der Kreisratssitzung im November 1998 festgehalten, Angebote für alle Altersklassen anzubieten. Hitzler pflichtet ihr bei: „Für den ganzen Menschen.“ Und das mit Erfolg, wie Weidenstettens Bürgermeister und der Vorsitzende des Vereins Volkshochschule im Alb-Donau-Kreis, Georg Engler, bestätigt. „Wir sind erfolgreich unterwegs, alle teilnehmenden Gemeinden sind zufrieden“, sagt er. Die Stärke sei der enge Kontakt und Zusammenarbeit mit den Kommunen. Das bestätigt Öpfingens Bürgermeister Andreas Braun, dessen Gemeinde nicht nur Mitglied im Verein, sondern er selbst stellvertretender Vorsitzender der VHS-G ist. Die Kurse und Veranstaltungen seien eine gute Ergänzung zum Angebot der örtlichen Vereine. Er freut sich auf die Zusammenarbeit.

Für die kommende Zeit stehen der neuen Leiterin viele Herausforderungen bevor, etwa die Suche nach Dozenten und Räumen: „Denn die machen die Qualität des Programms aus.“ Nur so könne die VHS zum zweiten Zuhause für die Teilnehmer werden.