Voices of Schwobaländle sind zufrieden mit erstem Jahr

In der Gemeindehalle in Öpfingen fand am Samstag die erste Hauptversammlung seit der Gründung des Karaoke-Vereins „The Voice of Schwobaländle“ statt. Zur Sitzung ist auch Bürgermeister Andreas Braun gekommen, um die Entlastung des Vorstands vorzunehmen, die denn auch einstimmig angenommen wurde.

Vorsitzende Nadine Mika-Ruf war zusammen mit der Vorstandschaft mit dem Ergebnis der Sitzung zufrieden. Sie sagte, es sei ein aufregendes Jahr gewesen, beginnend mit dem Wunschkind, einen Verein unter Karaoke und Gesangsliebhabern zu gründen. So gab es Höhepunkte und diverse positive Ereignisse, aber auch kleinere Probleme. Mittlerweile haben sich die Abläufe optimiert, sodass sich von Veranstaltung zu Veranstalltung alles besser organisieren lässt.