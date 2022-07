Viele Eindrücke und eine entspannte Atmosphäre

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 10. Juli um 7.30 Uhr startete der Liederkranz Öpfingen nach zweijähriger Corona-Pause in unseren diesjährigen Jahresausflug nach Dornbirn.

Nach zweistündiger Busfahrt kamen wir in Dornbirn an, wo wir von zwei Stadtführerinnen zur Stadttour erwartet wurden. Unsere Reisegruppe wurde geteilt und beide Gruppen zogen los, um Interessantes über die größte Stadt Vorarlbergs Dornbirn zu erfahren.

Danach fuhren wir mit dem Bus weiter zum Dornbirner Hausberg Karren. Mit der Seilbahn ging es rauf auf den Karren. Hier hatten wir kurz Zeit, um die Aussicht auf Dornbirn, den Bodensee und die Umgebung zu genießen. Anschließend wurden wir mit Kässpätzle und Salat im direkt angrenzenden Restaurant verwöhnt.

Mit vollem Bauch ging es dann wieder mit der Seilbahn runter ins Tal und wir konnten bei einer kleinen Wanderung zur Rappenlochschlucht das Essen verdauen.

In der Rappenlochschlucht angekommen hatten wir zwei Stunden zur freien Verfügung. Manche nahmen den Fußmarsch auf sich und wanderten durch die Rappenlochschlucht zum Staufensee, andere besuchten das Krippenmuseum und/oder das Rolls Royce-Museum. Es blieb auch noch etwas Zeit für einen Kaffee oder ein kleines Eis.

Um 16.30 Uhr fuhren wir wieder in Richtung Heimat und kehrten in Witzighausen ins Gasthaus zur Goldenen Traube ein. Nach einem geselligen und gemütlichen Abschluss kamen wir um 20.30 Uhr wieder in Öpfingen an. Wir blicken auf einen wunderschönen Tag mit vielen neuen Eindrücken und einer sehr entspannten Atmosphäre zurück und danken der Firma Robert Bayer für die hervorragende Ausführung des Ausfluges.