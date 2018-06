Unfallverursacherin kommt nicht davon

Dank einer aufmerksamen Zeugin bleibt ein Autobesitzer nach einem Unfall am Dienstag in Öpfingen nicht auf seinem Schaden sitzen.

Gegen 8.30 Uhr sah die Zeugin den Unfall auf der Schulstraße. Ein Golf parkte aus einer Parklücke rückwärts aus. Dabei stieß das Fahrzeug gegen einen Mercedes. Der stand am Straßenrand.

Statt sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ungefähr 1000 Euro zu kümmern, flüchtete die Autofahrerin. Die Zeugin gab der Fahrerin des Daimlers den Hinweis auf das Verursacherfahrzeug. Die Mercedesfahrerin machte sich auf die Suche und fand den beschädigten Golf in einem Wohngebiet. Nun muss sich die Unfallverursacherin nicht nur für den entstandenen Schaden in Höhe von insgesamt 2.000 Euro verantworten. Die 37-Jährige erwartet auch eine Strafanzeige wegen Unfallflucht.