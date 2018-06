TSV Rißtissen lässt nichts anbrennen

Am Freitagabend sind sich in Öpfingen die Tabellenzweiten der Fußball-Kreisligen B gegenübergestanden. Der TSV Rißtissen hatte mehr Spielanteile und gewann zuletzt auch deutlich.

Entscheidungsspiel zur Qualifikation: TSV Rißtissen – SSV Emerkingen 4:1 (2:0). - Der TSV Rißtissen übernahm von Anfang an die Initiative. Er ließ bereits in der zehnten Spielminute eine klare Torchance aus. In der 17. Minute lag der Ball zwar im Emerkinger Tor, aber Schiedsrichter Florian Guth hatte zuvor ein Abseits gesehen. Doch kurz darauf klappte es, als Hannes Gebhard eine schöne Kombination mit dem 1:0 abschloss. Seine erste echte Torchance hatte der SSV Emerkingen in der 32. Minute, doch er vergab wie im Laufe des Spiels noch öfter. Der TSV Rißtissen baute von hinten heraus seine Angriffe auf und Maximilian Föhr erhöhte noch vor der Pause auf 2:0. Dieses Ergebnis entsprach zu diesem Zeitpunkt auch den Spielanteilen und Chancen.

Nach Seitenwechsel merkte man, dass sich die Emerkinger nicht ohne weiteres geschlagen geben wollten. Doch der TSV Rißtissen hatte auch jetzt ein Chancenplus. Immerhin brachte der SSV zweimal das Tor von TSV-Torhüter Marcel Gnann in Gefahr. Die Entscheidung fiel in der 75. Minute, als der nach der Halbzeit eingewechselte Peter Gall nach einem Emerkinger Ballverlust im Mittelfeld freigespielt wurde und Torhüter Benedikt Schneider zum dritten Mal überwand. Der SSV Emerkingen wollte sich nicht geschlagen geben und verkürzte durch Tobias Seifried noch auf 3:1. Doch erneut Peter Gall bewies seine Gefährlichkeit und stellte in der Schlussminute auf 4:1.

Der SSV Emerkingen hat am Freitagabend vor allem seine Fans sehr enttäuscht. Torjäger Julian Hauler war stets gut bewacht und konnte seine gewohnten Qualitäten nicht entfalten. Einige Male lief er ins Abseits. Der Tabellenzweite der Kreisliga B 1 hat seine Spielklasse gegenüber dem Zweiten der Kreisliga B2 gut vertreten. Wegen der Nähe waren auch viele Rißtissener nach Öpfingen gekommen.

Enttäuschung bei Emerkingen

TSV-Vorsitzender Jörg Spaniel sprach von einem verdienten Sieg seiner Mannschaft. Auch Peter Mast hatte nur beim Gegentreffer des SSV kurze Zweifel: „Das Spiel ist noch nicht aus.“ Auch nach seiner Auffassung war der Rißtissener Sieg klar verdient. Enttäuscht war Paul Egle aus Emerkingen, der selbst lange Jahre beim SSV gespielt hatte und sich an bessere Zeiten in der Bezirksliga erinnert: „Es war eine sehr schlechte Leistung des SSV Emerkingen.“ Bezirksvorsitzender Horst Braun und Staffelleiter Dietmar Traub wurden von Stadionsprecher Steffen Lehmann extra begrüßt. Mit viel Optimismus fahren die Rißtissener nun am Freitag nach Unterstadion, wo sie gegen den SV Oggelsbeuren um einen Platz in der Kreisliga A kämpfen.