Trotzig versprüht Klaus Birk „Freude pur“

Selbstbewusst, beinah trotzig angesichts der Niederlagenserie den VfB-Schal um den Hals geschlungen, sprang der Kabarettist Klaus Birk im Öpfinger Kulturraum aufs Podium. „Freude pur“ hatte er seinem Publikum versprochen – und das klappte auch, indem er seine Zuhörer quasi aufs Sofa mitnahm und munter drauflos schwätzte.

„Ich komme von ganz unten direkt aus dem Stadion“, erzählte er im voll besetzten Öpfinger Kultursaal. Das Wasser, das man dort nach dem Umbau und der Tieferlegung fürchtete, sei kein Grundwasser, sondern die Tränen der VfB-Fans. Mit dem Thema Fußball ging es munter weiter, da wurde über die Überfremdung der Klubs gelästert. „Sogar bei Inter Mailand hat letzthin nur ein Italiener mitgespielt – die beiden letzten Minuten der Verlängerung.“

Zweites großes Thema: die Kinderarmut in Deutschland. Birk erklärte sie mit der Langsamkeit des deutschen Mannes. „Bis der soweit ist, ist sie weg“. Er empfahl zeugungsfähige Paare von der Landesregierung den Winter über an den Polarkreis zu schicken: „Wenn es kalt und dunkel ist, nimmt die Frau in den Arm, was sie sonst nie anlangen würde, und wenn es im Frühjahr hell wird, ist es schon zu spät.“

Das Neueste aus Stuttgart

Das Neueste aus der Landeshauptstadt musste der graumelierte Lockenkopf, der eigentlich aus Tübingen kommt, seinen Gästen brühwarm erzählen: von geplanten Stuttgarter Hochhäusern, die Naturschützer wegen gefährdeter Tiere – „habe ich schon erwähnt, dass sie vom Aussterben bedroht sind“– wiederholte Birk stereotyp bei jeder Kröten- oder Schneckenart. Birks Version von Stuttgart 21 amüsierte sowohl Befürworter als auch Gegner. „Viele haben gar nicht gemerkt, dass sie bei Stuttgart 21 mitlaufen, die denken immer noch, es wäre WM. Was würden wir uns freuen, wenn uns den Bahnhof jemand schenken würde. Vielleicht könnten wir ihn einem Scheich als Haltestelle anbieten. Die Kuppel bekäme einen Halbmond, und fünf Mal am Tag würde der Muezzin die Zeiten des Intercity herunterrufen“, schlug Birk vor. (kö)