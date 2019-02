„The Voices of Schwobaländle“: Musikliebhaber gründen Karaokeverein

Gemeinsames Singen und ein stimmungsvolles Miteinander – das ist den sieben Mitgliedern nicht nur am Dienstagabend im Öpfinger Gasthaus Ochsen wichtig. Sie haben sich zusammengefunden, um den Karaokeverein „The Voices of Schwobaländle“ zu gründen.

„Wir sprechen hier von einem historischen Moment, in ganz Deutschland soll es wohl fast keine Karaokevereine mehr geben“, so Thomas Ege, der zukünftige Technikwart des Vereins. Allesamt sitzen hochmotivierte und strahlende Öpfinger beisammen, um die anspruchsvolle Planung eines Karaokevereins in Öpfingen zu Ende zu bringen. Die Gründungsidee wurde von der ersten Vorsitzenden Nadine Mika-Ruf erläutert: „Wir haben Spaß am Singen. Und irgendwann merkten wir, dass auch andere Menschen unglaublichen Spaß am Singen haben.“ Private Treffen mit vielen Leuten hätten bald den Rahmen gesprengt.

Viele Kinder sind dabei

„Wir haben Kinder und Jugendliche, die total motiviert sind. TV-Shows wie The Voice oder Deutschland sucht den Superstar inspirieren sie, doch schlussendlich singen sie nur daheim. Es stärkt das Selbstbewusstsein und unsere Kleinen lernen so spielerisch das Lesen von Songtexten. Wir als Eltern finden das einfach nur toll“, sagte Nadine Mika-Ruf.

Es gibt hier keine Straßenfeste. Zusammenhalt und Kontakt zwischen uns Öpfingern, das fehlt schon sehr. Nadine Mika-Ruf, Vorsitzende

Die heitere Gruppe will aber nicht nur Kinder und Jugendliche ansprechen, sondern jüngere und ältere Menschen zusammenführen, die Freude am Singen haben. Sie alle würden bei älteren Leuten die Freude an neuen Musikgenres bemerken, von deren Existenz diese vorher gar nichts gewusst hatten. „Es gibt hier keine Straßenfeste. Zusammenhalt und Kontakt zwischen uns Öpfingern, das fehlt schon sehr“, so Vorsitzende Nadine Mika-Ruf.

So soll das Vereinslogo aussehen. Gemalt hat das Bild die Tochter der künftigen Vorsitzenden. (Foto: Hannah Ruf)

Es soll einen festen Tag im Monat geben, optimalerweise Samstagabend, an dem die Vereinsmitglieder von „The Voices of Schwobaländle“ sich treffen werden, sei es hier in Öpfingen, gerne auch in anderen Orten. Nach der Eröffnungsrede kam es zur Satzung, für die alle einstimmig stimmten. Sie setzt einen gemeinschaftlichen, selbstlosen Verein fest, in dem alle Mitglieder ehrenamtlich tätig sind. Regelmäßiges Proben für Veranstaltungen, mindestens eine Mitgliederversammlung und die darauffolgenden Wahlen wurden festgelegt.

Sieben notwendige Posten besetzt

Bei den Wahlen wurden sieben notwendige Posten besetzt, unter ihnen die erste Vorsitzende Nadine Mika-Ruf aus Öpfingen, der zweite Vorsitzende Reinhard Ochs aus Erbach, Andrea Feniuk-Schmied wird als Kassiererin tätig sein, die Schriftführung übernimmt Ute Herold aus Öpfingen. Liebling der jungen Sänger ist Irina Reicher, die Laupheimerin wird als Jugendwartin Ansprechpartner für die Jungen sein. Technikwart ist Thomas Ege aus Öpfingen, Martin Feniuk – auch aus Öpfingen – ist Pressewart, der sich um soziale Medien kümmern wird. Kassenprüfer ist Thomas Leibfarth aus Weingarten, der durch das gemeinsame Musizieren seine Liebe zur Musik entdeckte und mittlerweile auch privat Gesangsunterricht nimmt.

Vereinsmitglieder sollen zukünftig einen Jahresbeitrag leisten: Kinder zehn Euro, Jugendliche und Rentner 15 Euro und alle ab 18 Jahren 30 Euro. Gegen Ende meldete sich Technikwart Thomas Ege nochmals zu Wort: „Die Anlagen sind wirklich professionell, damit meine ich kein Sing-Star. Wir haben auch eine Nebel- und Lichtmaschine und die wollen wir auch nutzen. Das Equipment kann demnach auch für Familienfeste oder anderen Veranstaltungen bei uns gebucht werden“.

Mehr entdecken: Laichinger Kirche verwandelt sich in eine Disko

Sing du Sau! Dieser Aufforderung sind zu Halloween einige „Sänger“ gefolgt – wir zeigen die etwas andere Karaoke-Party.