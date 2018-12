Martin Feniuk und Thomas Ege aus Öpfingen haben am Freitagabend ihr Karaoke-Projekt „The Voice of Schwobaländle“ im Mehrzweckraum der Öpfinger Grundschule wiederholt – nachdem die Premiere in Rottenacker erfolgreich stattgefunden hatte.

Der Eintritt war frei und so konnten Jung und Alt nach Herzenslust auf die Bühne steigen und ihre Lieblingssongs vortragen. Thomas Ege war für die Technik zuständig und suchte die gewünschten Songs zum Nachsingen als Playbackversion aus einer Auswahl von mehr als 1000 Titeln heraus. Die Texte wurden zur Unterstützung der „Sangeswütigen“ auf eine Leinwand projiziert. Martin Feniuk kündigte an, nächstes Jahr den bundesweit ersten Karaoke-Verein mit Thomas Ege in Öpfingen gründen zu wollen.