Start zum 42. Osterlauf

Zum bereits 42. Mal wird 2019 der Öpfinger Osterlauf ausgetragen. Zu der großen Laufveranstaltung am Karsamstag, 20. April, erwartet die veranstaltende SG Öpfingen wie in den vergangenen Jahren um die 1000 Teilnehmer. Von 11 Uhr an werden unterschiedliche Wettbewerbe bis hin zum Halbmarathon ausgetragen.

Wenige Stunden vor Ende der Voranmeldefrist in der Nacht am Mittwoch waren bereits rund 770 Anmeldungen eingegangen – rund 150 mehr als vor dem Lauf 2018, als Ostern einige Wochen früher und das Wetter kühler und trüber war als für Karsamstag 2019 vorhergesagt. Diesmal werden Sonnenschein und Höchsttemperaturen von über 20 Grad erwartet. „Wenn das Wetter extrem schlecht ist, kommt der eine oder andere Freizeitläufer nicht“, sagt Armin Blakowski. Zu warm dürfe es für die Läufer aber auch nicht sein, ergänzt Hubert Kneißle, ebenfalls vom Osterlauf-Organisationsteam der SG Öpfingen. „20, 22 Grad sind nicht unbedingt Läuferwetter, aber vormittags und mittags, wenn unsere Läufe sind, ist es noch frisch.“

Blakowski und Kneißle rechnen damit, dass einschließlich der Nachmeldungen, die am Wettkampftag von 9 bis 11 Uhr vor Ort möglich sind, die Teilnehmerzahl diesmal wieder die 1000er-Marke übertrifft. 2018 waren knapp 1000 dabei, doch diesmal dürften es wieder mehr sein. Bakowski und Kneißle gehen angesichts der Zahl an Voranmeldungen – „so viele hatten wir seit dem Jahr 2010 nicht mehr“ – davon aus, dass man rund 1100 Startnummern ausgeben wird.

Großes Interesse am „Zehner“

Ungebrochen ist somit die Beliebtheit des seit 1978 ausgetragenen Öpfinger Osterlaufs. „Für viele ist unser Lauf mehr oder weniger der Einstieg in die Saison“, sagt Armin Blakowski. Dies gilt gerade für die ambitionierten Läufer, die im Halbmarathon und im Zehn-Kilometer-Lauf auf den amtlich vermessenen und daher bestenlistenfähigen Strecken an den Start gehen. In diesen beiden Wettbewerben wird es nach den Voranmeldungen auch wieder die größten Teilnehmerfelder geben – wobei der „Zehner in diesem Jahr deutlich besser angenommen wird als der Halbmarathon“, so Blakowski. Mehr als 350 Anmeldungen waren bis Mittwochmittag für den Zehn-Kilometer-Lauf eingegangen, rund 170 für den Halbmarathon. Bei beiden Läufen wird die Zahl wohl am Wettkampftag selbst noch steigen.

Der Halbmarathon und der Zehn-Kilometer-Lauf sind nur aber nur ein Teil des Öpfinger Osterlaufs. Ein weiterer ist der Freizeitlauf über etwas mehr als fünf Kilometer, außerdem kommen Wettbewerbe für Kinder und Jugendliche sowie für Bambini hinzu, die auf einer kleinen Runde traditionell vom Osterhasen begleitet werden und im Ziel alle eine Medaille erhalten. Noch relativ neu im Programm des Osterlaufs ist der Wettbewerb für Nordic Walker und Walker über 9,2 Kilometer, der 2017 eingeführt wurde.

Start ist für alle Wettbewerbe des Öpfinger Osterlaufs im Stadion. Nach einer Runde auf der Bahn verlassen die Läufer (außer die Bambini) das Stadion und kehren nach einer mehr oder minder großen Runde ins Stadion zurück. Für die Nordic Walker geht es nach dem Start sofort hinaus auf eine eigene Strecke, doch auch für sie ist das Ziel im Stadion.

Bürgermeister am Start

Der Öpfinger Osterlauf beginnt um 11 Uhr mit dem Juniorcup über 1500 Meter für die Jahrgänge 2004 bis 2011, eine Dreiviertelstunde später folgen die Bambini und danach geht es Schlag auf Schlag: Erst gehen die Nordic Walker und Walker auf ihre Strecke, danach in kurzer Folge die Teilnehmer am Halbmarathon, am Zehn-Kilometer-Lauf und abschließend am Freizeitlauf. Für den Freizeitlauf hat sich auch Bürgermeister Andreas Braun angemeldet – nicht als einziger aus dem Öpfinger Rathaus. Auch im Zehn-Kilometer-Lauf wird die Gemeindeverwaltung vertreten sein. „Das ist eine schöne Geste, dass der Bürgermeister und Mitarbeiter aus dem Rathaus mitlaufen“, sagt Hubert Kneißle.

Auch eine Laufgruppe der SZ Laupheim hat sich angekündigt – mit mehr als 50 Teilnehmern.