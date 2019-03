Starke Musik verleiht dem Starkbierfest die Würze

Mit der passenden Musik schmeckt ein Bier nochmal so gut. Das gilt im Festzelt wie auch alljährlich beim Öpfinger Starkbierfest. Hier steht die einheimische Blaskapelle für die benötigte Qualität. Ihr Dirigent Helmut Kassner hat am Sonntag wieder einmal gezeigt, was bei einer echten Dechovka Sache ist.

Das Pilgern zum „Salvator-Ausschank“ auf dem Nockherberg gehört zum Münchner Jahresablauf wie der Fasching und das Oktoberfest. Hierzulande pilgert man einmal im Jahr zur Öpfinger Mehrzweckhalle, um Salvator, dem Urvater aller Doppelbock-Biere aus der Münchner Paulanerbrauerei, gebührend zu huldigen. Gesteckt voll war der bayerisch dekorierte Saal am Sonntag, als noch um die Mittagszeit der Weißwurstexpress im Bummelzugtempo durch die Reihen der froh gestimmten Gäste rollte und an vielen Stationen anhielt, um dem Wunsch nach dem begehrten Münchner Schmankerl entgegenzukommen. Daneben wurde längst die gegrillte Schweinshaxn mit Kraut oder Kartoffelsalat serviert. Hervorragend schmeckte den Gesichtern der Genießer nach zu urteilen auch der bayerische Bierbraten. Das war auch für Strengstgläubige kein Problem, da ja der Sonntag kein Fastentag ist und man, sofern mit Geld genug versehen, alles in sich hineinstopfen konnte, was die Eingeweide vertragen. Um diesen die Verdauungsarbeit zu erleichtern, konnte man den ebenfalls gemächlichen Schnäpsles-Express bemühen.

Was das Öpfinger Starkbierfest dem Münchner Großstadtausschank voraushat, ist der Preis. Hier war das Bier im Gegensatz zur üblichen Überteuerung zu erschwinglichem Preis zu haben. 2,50 Euro für einen halben Liter Weißbier ließ sich hören. Dazu gab es von der Bühne eine Musik, wie sie sein muss, original echt český, so wie man sie in Ernst Moschs Heimat immer noch spielt. Die Öpfinger Musiker können das, seit sie Helmut Kassner haben. Da tönt die Vogelwiese nicht verwelkt, und Lukas Andelfinger, Michèle Rist und Christoph Böllinger bringen Amazing Grace wirklich „amazingly“.