Starkbierfest: Bürgermeister gibt den Kabarettisten Nahrung

In ihrer Paraderolle als Brauereichefin und schusseliger Mitarbeiter hat das Kabarettistenduo „Hillu’s Herzdropfa“ bestens zum Starkbierfest in Öpfingen gepasst. Zum 38. Mal wurde das Fest in der Donaugemeinde gefeiert. Mit viel Spaß, Blasmusik, Leckereien und natürlich guten Getränken war am Samstagabend gestartet worden.

Bürgermeister Andreas Braun bekam den Auftrag, ein Fässchen Freibier aus Berger Herstellung anzustechen. Eigentlich hatte der Schultes keine Mühe damit, doch der Hahn wollte nicht gleich halten und es spritzte kräftig, was die Kabarettisten natürlich gleich ausweideten. Freundlich riefen sie nach einem Lappen und ließen den Schultes die Pfütze auf der Bühne beseitigen. „Damit der Siegfried nicht stürzt“, sorgten sich Hillu Stoll und Franz Auber. Mit dem Dirigenten der Banzendorf-Kapelle vom Musikverein Hüttisheim waren die Spaßmacher auch gleich auf Du und Du. Kabarettisten und Musiker teilten sich schließlich den Abend über die Bühne.

Bürgermeister Braun durfte das Freibier für die durstigen Hallenbesucher zapfen und musste sich den Spaß über diese für ihn zur Abwechslung einmal anstrengende Handarbeit gefallen lassen. Die Kabarettisten reichten Bierglas um Bierglas an die Bedienungen weiter, die diese verteilten. Die Gäste sangen da schon unter den blau-weißen Fahnen zum Spiel der Banzendorf-Kapelle vom „schönen Böhmerwald“ und stimmten schließlich „ein Prosit“ an. Die „Herzdropfa“ steuerten starke und deftige Trinksprüche bei. Zum Beispiel: „Oben die Berge, die Frauen im Tal, oben die Freiheit, unten die Qual.“ Gern treibt das „Herzdropfa“-Duo die Reibereien, die zwischen den Geschlechtern entstehen können, zum Spaß für das Publikum auf die Spitze. In Öpfingen entwickelte sich ein kurzweiliger Kabarettabend mit Musik.

Der Schnäpsles-Express hielt an vielen Tischen, was die Stimmung zusätzlich auflockern mochte. Das Schnäpsle war auf Wunsch im Eintrittspreis enthalten. Als „schwäbisches Päckle“ konnte mit dem Ticket auch ein Essen gekauft werden. Zum Beispiel gab es Kassler mit Kraut oder Bauernbrot mit Obazda. Zu Beginn des Abends hatte Susanne Keller, im Vorsitzenden-Quartett des Musikvereins zuständig für die Finanzen, die Hallenbesucher begrüßt. 400 Gäste besuchten den Eröffnungsabend des zweitägigen Festes und so war die Halle voll. Später öffnete die Bar. Musikanten und „Ratzen“ von der Narrenzunft bewirteten am Samstag. An beiden Tagen kamen zusammen 100 Helfer zum Einsatz. Ausrichter des Fests war der Förderverein des Musikvereins.