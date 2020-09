Siege und Platzierungen für die RSG

Reiter der RSG Öpfingen haben in den vergangenen Wochen bei verschiedenen Turnieren ihr Können unter Beweis gestellt.

Beim Turnier in Kißlegg erritt Nina Ganzenmüller in einer Springprüfung der Klasse A* mit Le Vita den siebten Platz. Mit dem gleichen Pferd landete sie in einer Springprüfung der Klasse A** auf Rang fünf.

In Leutkirch platzierte sich Maxime Füß mit gleich zwei Pferden. In einer Punktespringprüfung der Klasse A* erreichte sie mit Clinturo und Lucky Lou jeweils Rang zwölf. Nur ein Paar mussten Christoph Scalia und Covergirl vorbeiziehen lassen, sie platzierten sich auf Platz zwei in einer Punktespringprüfung der Klasse M. Mit seinem Nachwuchspferd Mc Eddy ritt er in einer Springpferdeprüfung der Klasse A** auf den fünften Platz.

Auch in Hauerz fand endlich wieder ein Turnier statt. In einer Springprüfung der Klasse M* ließen Christoph Scalia und Covergirl die Konkurrenz hinter sich und holten sich souverän den Sieg. Jannik Kästle rangierte in diesem Springen mit seinem Pferd Santa Eldorada auf dem achten Platz. Kästle platzierte sich in weiteren Prüfungen: Mit Santa Colora wurde er in einer Springpferdeprüfung der Klasse A** Neunter, mit Chinaback und Santa Eldorada überzeugte er in einer Springprüfung der Klasse L mit den Plätzen zwei und sieben.

Ein neues Turnier gab es dieses Jahr auf der Schwäbischen Alb, die „Winterlingen Winners“ mit Springen und Dressur bis zur höchsten Klasse für Profis und Amateure. Dass sich die Öpfinger Reiter dort wohlfühlten, zeigten die Ergebnisse. Auf dem Siegerpodest ganz oben standen in einer Stilspringprüfung der Klasse E Maxime Füß und Lucky Lou. Mit dem gleichen Pferd sicherte sie sich in einer Stilspringprüfung der Klasse A* Rang drei. Johanna Häge erreichte im Sattel von Calido’s Boy in einer Springprüfung der Klasse L den zehnten Platz.

In Ehingen behaupteten sich Johanna Häge und Calido´s Boy in einer Punktespringprüfung der Klasse L und landeten auf Platz sechs. Beim Turnier in Ranshofen, Österreich, freute sich Nina Ganzenmüller über Platzierungen. Mit Cado wurde sie in zwei Springprüfungen der Klasse A* jeweils Achte und Neunte. Ihr zweites Pferd Le Vita platzierte sie auf Rang vier. Im abschließenden Finale erreichte sie mit Cado und Le Vita jeweils Rang drei und elf.

Im italienischen Busto Arsizio belegte Nina Ganzemüller in einer Springprüfung der Klasse A** mit Le Vita Platz 15. Jannik Kästle vertrat die RSG Öpfingen beim Turnier in Schwendi. Mit seiner Stute Santa Eldorada lieferte er sensationell ab und entschied die Springprüfung der Klasse L für sich. Platz vier erreichte das Paar zudem in einer Punktespringprüfung der Klasse L.