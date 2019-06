SG Öpfingen trifft auf Dettingen/Erms

Wie bei den Männern werden auch bei den Frauen die letzten Plätze in den verschiedenen Fußball-Ligen über Entscheidungs- und Relegationsspiele vergeben. Einziges daran beteiligtes Team aus dem Raum Ehingen ist der Bezirksligist SG Öpfingen, der die Chance hat, dem Meister Dettingen in die Regionenliga zu folgen. Der Tabellenzweite der Bezirksliga Donau muss zwei Begegnungen für sich entscheiden: Am 16. Juni geht es gegen den TSV Dettingen/Erms, den Zweiten der Bezirksliga Alb, an. Der Sieger trifft dann eine Woche später in der Relegation auf den Regionenliga-Achten TV Derendingen II.