SG Öpfingen spielt dreimal

Die SG Öpfingen hat am 22. Januar mit dem Training und der Vorbereitung auf die weitere Runde in der Fußball-Kreisliga A1 begonnen. An diesem Wochenende stehen für die SG einige Vorbereitungsspiele auf dem Programm. Am Samstag, 3. Februar, um 11 Uhr beginnt das Blitzturnier in Jungingen, der SV Balzheim und der SC Schönebürg sind die Öpfinger Gegner. Am Sonntag, 4. Februar, um 10.30 Uhr spielt die SG Öpfingen in Söflingen gegen den SV Eggingen. Weitere Spiele sind in den kommenden Wochen gegen Inter Laupheim, die SF Bronnen sowie die A-Junioren von Olympia Laupheim vorgesehen. In der Winterpause hat sich Philipp Sailer von der SG verabschiedet und ist zum Ligakonkurrenten SV Oberdischingen gewechselt