SG Öpfingen holt sich souverän die Meisterschaft

Mit 26 Punkten Vorsprung ist die SG Öpfingen am Ende der Saison 2018/19 als Meister der Fußball-Kreisliga A durchs Ziel gegangen. Souverän ist der Aufstieg zur Bezirksliga Donau gelungen. Nun gilt es, ab August in der höheren Spielklasse zu bestehen.

Schon in der Winterpause hatten die Öpfinger einen Vorsprung von 15 Punkten vor der Konkurrenz. Daher bestanden im Dezember kaum ein Zweifel, dass die SG Öpfingen diesmal das Ziel Bezirksliga erreichen würde. Und am Ende wurde dann auch noch der Riedlinger Rekord, 77 Punkte in der Vorsaison, geknackt. 25 Siege bei nur zwei Unentschieden und einer Niederlage beweisen die klare Überlegenheit. Bemerkenswert ist, dass 65 der insgesamt 89 Tore von den vier Angreifern Robin Stoß (25), Manuel Schaupp (15), Philipp Mall (13) und Tobias Schüle (12) erzielt wurden. Dazu kommen nur 25 Gegentore in 28 Spielen. Mit diesen Pfunden kann die SG Öpfingen auch in der Bezirksliga wuchern.

Abteilungsleiter und Stammtorhüter Steffen Lehmann erwähnt aber auch die hervorragende Arbeit von Trainer Felix Gralla, der nun mit der SG ins fünfte Trainerjahr geht. Zu dem Erfolg der ersten Mannschaft kommt nun die Meisterschaft der Reserve. Auch die Spieler von Trainer Patrick Rieder wurden mit 67 Punkten bei 89:28 Punkten Meister und haben den Erfolg der Vorsaison wiederholt. „Wir sind stolz auf ein überragendes Jahr“, sagt Steffen Lehmann. Es sei über Jahre ein hartes Stück Arbeit gewesen. In der zurückliegenden Saison wurden nun die Früchte eingefahren. Außer der Meisterschaft sind zu nennen die Siege beim Ehinger Stadtpokal und beim OXX-Cup in Ringingen. Hinzu kamen jeweils zweite Plätze beim Ehinger Glocker-Turnier und im Bezirkspokal, damit zusammenhängend das Erreichen des WFV-Verbandspokal. Die Aktiven der SG Öpfingen haben ein Durchschnittsalter von 23 Jahren. Von der A-Jugend kommen heuer sieben Spieler dazu (Andre Braig hat in der zurückliegenden Saison schon einige Male in der ersten Mannschaft gespielt). Steffen Lehmann nennt drei Neuzugänge: Johannes Striebel (WSV Mehrstetten), Jonas Herde (A-Junioren der TSG Ehingen) und Florentin Häberle (SV Oberdischingen). Die SG Öpfingen könne also auch in der kommenden Saison eine schlagkräftige Truppe stellen.

Breit aufgestellt

Außer der ersten Mannschaft und der Reserve vermelden auch die Frauen einen Erfolg. Sie sind über die Relegation gegen Dettingen/Erms in die Regionenliga aufgestiegen. Aufgestiegen ist auch die B-Jugend, und die Mädchen B haben den Aufstieg nur knapp verpasst. Meister wurden auch die D-Junioren und die E-Junioren.

Steffen Lehmann vergisst nicht die gegenseitige Unterstützung durch die Frauen zu erwähnen, auch die Aktiven sind stets bei den Frauen-Spielen vor Ort. Trainingsbeginn der Aktiven ist am Freitag, 11. Juli.

Man erinnert sich noch an die Zeit, als die SG Öpfingen lange Jahre in der Landesliga spielte. Vor 30 Jahren belegte Öpfingen nach einem abschließenden 3:0-Sieg gegen den VfB Friedrichshafen Platz elf. Doch vor 20 Jahren stand nach der Saison 1998/99 nach einem 1:2 gegen den FC Schmiechtal der Abstieg in die Bezirksliga fest.