SG Öpfingen gewinnt Kreisliga-Derby gegen Griesingen mit 4:1

Vor zahlreichen Zuschauern aus beiden Lagern hat am Sonntag die SG Öpfingen das SZ-Topspiel der Fußball-Kreisliga A gegen die SG Griesingen mit 4:1 gewonnen. Allerdings ist das Ergebnis etwas zu hoch ausgefallen.

SZ-Topspiel: SG Öpfingen – SG Griesingen 4:1 (2:1). - Tore: 1:0, 2:0 Philipp Mall (10., 23., FE.), 2:1 Peter Gobs (43.), 3:1 Tobias Schüle (53.), 4:1 Felix Gralla (76.). - Schon in der zweiten Minute unterlief dem Griesinger Torhüter ein Fehler, der um ein Haar zu diesem frühen Zeitpunkt die Öpfinger Führung bedeutet hätte. Kurz darauf kam auch Torwart Steffen Lehmann bei einer Rückgabe in Schwierigkeiten. Philipp Mall sorgte dann für die 2:0-Führung, als er in der zehnten Minute mit einem direkten Freistoß das 1:0 erzielte und in der 23. Minute einen Foulelfmeter verwandelte. Nachdem die Gastgeber zunächst mehr vom Spiel hatten, kam die SG Griesinger nun mehr auf und kurz vor der Pause traf Peter Gobs mit einem Kopfball. Noch in der 45. Minute war fast der Ausgleich fällig, doch der Öpfinger Torhüter war auf dem Posten.

Die Griesinger Gäste kamen mit dem klaren Willen aus der Halbzeitpause, den Ausgleich zu erzielen. Diesen verhinderte erneut Steffen Lehmann. Praktisch im Gegenzug erzielte Tobias Schüle aus spitzem Winkel das 3:1. Als sich Lehmann in der 60. Minute ein Foul an einem gegnerischen Angreifer erlaubte, gab es Elfmeter für die SG Griesingen. Doch Lehmann machte seinen Fehler wieder gut und wehrte den von Peter Gobs getretenen Strafstoß bravourös ab. Die Gäste hatten den möglichen Anschluss verpasst. In der 75. Minute wechselte sich Trainer Felix Gralla selbst ein – mit Erfolg. Eine Minute später stand Gralla bei einem Eckball goldrichtig und erhöhte mit Kopfball zum Endstand von 4:1.

Die Griesinger haben sich diese klare Niederlage hauptsächlich selbst zuzuschreiben. Während sie nämlich selbst zu unentschlossen im Abschluss waren, wies ihre Abwehr immer wieder Lücken auf, die von den routinierten Öpfingern ausgenutzt wurden. Die Gastgeber bleiben durch ihren zweiten Sieg innerhalb weniger Tage aussichtsreich im Rennen um den Relegationsplatz der Kreisliga A. - Reserven: 2:1.