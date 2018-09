SG Öpfingen gewinnt drei Punkte

Die Gäste aus Rißtissen hatten einen großen Anhang mitgebracht. Am Ende gewann aber die SG Öpfingen das Derby und SZ-Topspiel der Fußball-Kreisliga A1 sicher.

SZ-Topspiel: SG Öpfingen – TSV Rißtissen 3:0 (1:0). - Tore: 1:0 Robin Stoß (45.), 2:0 Philipp Mall (52. , FE), 3:0 Robin Stoß (78.). - Wie zu erwarten war, ergriff die SG Öpfingen von Spielbeginn an die Initiative. In der ersten Viertelstunde musste der Gästetorhüter dreimal sein ganzes Können aufbieten, um einen Rückstand zu verhindern. Eine Serie von Öpfinger Eckbällen brachte ebenfalls nichts ein. Der TSV Rißtissen hatte in der 20. Minute seine erste klare Torchance. Bei dem starken Wind schlugen die Gäste lange Bälle, die entweder von der SGÖ-Abwehr abgefangen wurden oder ins Aus gingen. In der 43. Minute retteten die Gäste auf der Torlinie, doch in der 45. Minute gab es ein Gedränge im TSV-Strafraum und Robin Stoß brachte die Kugel über die Torlinie. Aufgrund der Öpfinger Spielanteile und der gebotenen Torchancen war die Führung verdient.

Fast unbemerkt von den Zuschauern gab es wenige Minuten nach der Pause ein Foul im Rißtissener Strafraum. Den verhängten Elfmeter verwandelte Philipp Mall zum 2:0. Die Gäste versuchten zu reagieren, doch war ihre Angriffsreihe insgesamt zu harmlos. In der 60. Minute startete der TSV Rißtissen seinen gefährlichsten Angriff der zweiten Halbzeit, fand aber in SG-Torhüter Steffen Lehmann seinen Meister. Besser machte es Robin Stoß, der in der 78. Minute einen Abwehrfehler zum 3:0 nutzte. Der Öpfinger Sieg geriet nie in Gefahr.

Das Spiel war sehr stark vom Wind beeinträchtigt. Hohe Bälle blieben in der Luft richtiggehend stehen und kamen teilweise wieder zurück. Die Spieler machten jedoch das Beste daraus.

Nach dem 3:3 am vergangenen Donnerstag gegen Oberdischingen machte Tabellenführer Öpfingen wieder Boden gut und vergrößerte seinen Abstand an der Tabellenspitze. Eine Überraschung gab es im Spiel der Reserven. Hier gewann Rißtissen gegen den Favoriten Öpfingen 1:0.