SG Öpfingen gewinnt das Derby gegen Oberdischingen

Auf den gestrigen Freitag war das Spiel der Fußball-Kreisliga A zwischen Öpfingen und Oberdischingen vorverlegt worden. Die SG Öpfingen kam zu einem erwarteten Sieg.

SG Öpfingen – SV Oberdischingen 2:0 (1:0). - Tore: 1:0 Manuel Schaupp (37), 2:0 Robin Stoß (54.). - Die SG Öpfingen hat auch das zweite Derby der Saison gegen den SV Oberdischingen nach dem Sieg in der Vorrunde für sich entschieden. In der ersten Halbzeit hatte mehr Torchancen und das 1:0 zur Pause entsprach auch dem Spielverlauf. Nach der Halbzeitpause hatte das Spiel nur ein mäßiges Niveau ohne besondere Höhepunkte. Durch diesen Sieg verkürzte die SG Öpfingen am Freitagabend den Abstand zum SV Betzenweiler auf sechs Punkte und wahrte dadurch die Chance auf den Relegationsplatz. Doch nach Aussage von Patrick Rieder rechnet man in Öpfingen kaum mehr damit, dass der SV Betzenweiler noch abgefangen werden kann. Patrick Rieder berichtete von einem fairen Spiel und lobte die Leistung des guten Schiedsrichters. Das Spiel der Reserven ist erst am Dienstag, 29. Mai.

Am Sonntag spielen noch der Tabellenzweite SV Betzenweiler und der TSV Riedlingen gegeneinander. Selbst im Falle einer Betzenweiler Niederlage hat der Gastgeber dann noch sechs Punkte Vorsprung vor der SG Öpfingen.