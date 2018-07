Serenade am Morgen kommt gut an

Die Öpfinger Musiker haben ihr jüngstes Konzert von einer geplanten Serenade rasch zur Matinee umgewandelt. Grund war das Finale der Fußballweltmeisterschaft am Sonntagnachmittag und -abend, das dem musikalischen Event der Blasmusiker die Aufmerksamkeit hätte rauben können. Deshalb traten die „Smarties“ aus dem Öpfinger Vororchester und dann die Hauptkapelle am Sonntagvormittag in der ausgewählten romantischen Kulisse am Schloss auf und spielten vor einer großen Zuhörerschaft auf.

Das Wetter spielte fast zu gut mit. Wer konnte, drängte in den Schatten, um ohne Sonnenstichgefahr den ganz unterschiedlichen Musikstücken zu lauschen. Klassik, typische Blasmusik bis hin zu Schlager und Blues brachte die Hauptkapelle zu Gehör. Mit der „Morgenstimmung“ stieg die Kapelle unter Leitung von Dirigent Helmut ins Programm ein. Der Dirigent trat zweimal auch mit Solos in Erscheinung. Bei dem rührenden Stück „Simon’s Song“, das dem verunglückten Neffen des Komponisten Stephan Hutter gewidmet ist, spielte Kassner Trompete und Caroline Seiz trat dabei mit dem Waldhorn vor das Publikum, während Thomas Fritsch als Ersatzdirigent auftrat.

Zum Abschluss taten sich die beiden Dirigenten Helmut Kassner und Thomas Fritsch als Sängerduo zusammen. Die beiden intonierten das Liebeslieb „Böhmische Liebe“. Als weitere Solisten fungierten die Saxophonisten Nina Krenzer und Rudi Niederer. Sie traten beim Popsong „Up where we belong“ auf. Ein Drittel der Hauptkapelle gab sich als Blues Brothers. Weste aus, dafür Hut und Sonnenbrille auf, fertig waren die typischen Akteure für die „The Blues Brothers Revue“. Aus der Rubrik deutscher Schlager steuerte Kassners Kapelle ein Udo-Jürgens-Medley mit Erinnerungen an die Hits „Mit 66 Jahren“, „Griechischer Wein“ und „Ehrenwertes Haus“ bei. Ebenfalls in die Schlagerkiste wurde mit dem früheren Hit „Moskau“ gegriffen, was wiederum auch zur Fußball-WM passte. Eine Zugabe hatte die Hauptkapelle ebenso mitgebracht, wie vor ihr die „Smarties“, die regulär das moderne Stück „Poker Face“ und von Jacques Offenfach „Barcarole & Can Can“ mitgebracht hatten.