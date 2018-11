Schule feiert die Gründung ihres Fördervereins

Der jüngste Verein im Dorfleben von Öpfingen ist der Förderverein der Grundschule. Mit einem großen Fest wurde am Sonntag die Gründung des Vereins gefeiert. Ein Martinsmarkt mit dem Verkauf von Essen, Kaffee und Kuchen, genähten Gänsen, Marmelade, Ausstecherle, Holzstelen und Windlichtern sollte einen Grundstock für die Kasse des Fördervereins schaffen.

Rappelvoll war die Halle am Nachmittag. „Wir möchten Sie für ein aktives Engagement begeistern“, sagte die Vorsitzende des Fördervereins, Evelyn Rechtsteiner. Für die Schirmherrschaft hatte sie den Landtagsabgeordneten Manuel Hagel gewinnen können und überreichte ihm als Dankeschön dafür einen Regenschirm, verbunden mit der Bitte, die Schule nicht im Regen stehen zu lassen. Bürgermeister Andreas Braun sagte: „Ich bin schwer beeindruckt von dem, was unser jüngster Verein hier auf die Beine stellt.“ Er sah im Schulförderverein die Verbindung der Gesellschaft zur Schule. Durch den Förderverein werden die Erfahrungen der Gesellschaft ins Schulleben einfließen, so Braun. Er dankte den örtlichen Vereinen, die sich in die Nachmittagsbetreuung an der Grundschule einbringen. Braun betonte auch, wie viel die Gemeinde in das Gebäude investiert, damit sich die Schüler in der Schule wohlfühlen. So werden alle Sanitäranlagen saniert, der Brandschutz verbessert, der Werkraum bekommt eine neue Ausstattung. Das alles kostet rund 300 000 Euro, vom Bund kommen Zuschüsse in Höhe von 100 000 Euro. „Für den Werkraum wäre noch Geld vom Land nötig“, gab es einen Wink Brauns mit dem Zaunpfahl an seinen Freund Manuel Hagel.

Ein Medienplan für die Schule wird ausgearbeitet. „Helfen Sie mit Ihrer Spende, den Förderverein zu unterstützen“, appellierte Braun an seine Öpfinger Bürger. In seinem Grußwort betonte Hagel, dass es sein Ziel sei, die Schulwege für kleinere Kinder kurz zu halten, es gelte „kurze Beine, kurze Wege“ und die Grundschulen im Ort zu erhalten. „Der Martinstag erinnert uns an das Miteinander in der Gesellschaft. Ohne diesen Blick für andere würde unser Land verarmen“, sagte Hagel.

Für die Unterhaltung ihrer vielen Gäste hatten die Grundschulkinder zwei Lieder einstudiert, „Lichterkinder leuchten wie Sterne am Himmel so hell. So wie St. Martin schenken sie Freude in alle Herzen dieser Welt“, schmetterten sie begeistert.

Das Modern Symphonic Percussion Ensemble unter der Leitung von Hubert Müllerschön mit zwei Gruppen unterhielt anschließend die Gäste mit flotten Rhythmen wie „Cha, Cha, Cha Romantica“ und „A la Samba“.