Der Einladung zur Schloßhofweihnacht in Öpfingen sind viele Besucherinnen und Besucher gefolgt. In einem weihnachtlichen Rahmen waren vor dem Unteren Schloß rund um den Brunnen und dem mit einer Lichterkette und Schnee geschmückten Christbaum verschiedene Stände aufgebaut. Die Mitglieder der Abteilung Ski- und Snowboardschule der SG Öpfingen und deren Förderverein haben ein vielfältiges Angebot an Speisen und Getränken vorbereitet. Insbesondere die warmen Getränke wie Glühwein und Glühmost waren bei den frostigen Temperaturen sehr gefragt. Trotzdessen haben die Besucherinnen und Besucher lange vor dem Unteren Schloß verweilt und die vorbereiteten Speisen und Getränke bei zahlreichen Begegnungen sichtlich genossen. Am Ende der Veranstaltung waren alle Speisen verzehrt. Erstmals waren auch echte Schafe mit dabei. Für jeden der kleinen Besucherinnen und Besucher hatte der Nikolaus noch ein kleines Geschenk mit dabei.