S-Siege für Van Damme und Schmuck

Nach zwei M-Prüfungen sowie drei L- und drei A-Wettbewerben an den ersten beiden Turniertagen (die SZ berichtete) sind am Wochenende acht weitere Springprüfungen auf dem Turnierplan des Springturniers der Reitsportgemeinschaft in Öpfingen gestanden. Die Aufgaben an die Teilnehmer waren bunt gemischt und reichten vom E-Stilspringen über A- und L-Prüfungen sowie zwei M-Springen bis zu zwei hochkarätigen Springprüfungen in der Klasse S*.

Höhepunkt und Abschluss des viertägigen Springturniers war das Eduard Beuter-Gedächtnisspringen, eine Springprüfung der Klasse S* mit Siegerrunde, in Erinnerung an den verstorbenen langjährigen Öpfinger Turnierleiter. Zu dieser Prüfung traten 53 Paare, darunter der aktuelle Öpfinger Turnierleiter Michael Füß mit seinen Pferden „Perfekt“ und „Clinturo“ sowie Nico Maximilian Pfnür vom Josefshof im Winkel auf „Payback“ und „Clitschko“ an. Beide Reiter konnten sich aber im Abschlussspringen der Klasse S* nicht platzieren. Sieger der S*-Prüfung war Konstantin Eduard van Damme auf dem Pferd „Schwabenstolz“ vom Reitsportzentrum am Bussenberg.

Bereits am Samstag war eine Punktespringprüfung der Klasse S* mit Joker geritten worden. In dieser Prüfung setzte sich Edwin Schmuck aus Illertissen auf „Alonso“ gegen mehr als 70 Mitbewerber durch und nahm die S-Siegerschleife mit nach Hause. Michael Füß und „Clinturo“ platzierten sich auf dem sechsten Rang, Nico Maximilian Pfnür landete mit „Caruso“ auf dem neunten Platz.

Konstantin Eduard van Damme vom Reitsportzentrum am Bussenberg und „Advantage“ sowie Franz Gleinser vom RFV Lautkirch-Diepoldshofen und „Falubet De Trebox“ waren die Siegerpaare der beiden Abteilungen des Zwei-Stern-Punktespringens der Klasse M. Marcel Braig aus Ehingen ritt mit Anton“ auf den elften M**-Platz.

Angesichts der mehr als 100 Teilnehmer in dieser Prüfung wurde die am Samstag gerittene M*-Prüfung in drei Abteilungen gewertet. Die Siegerpaare waren Stefanie Görlich und „Cajenne“ aus Bad Wörishofen, Celine Zehnder und „Body of Steel“ aus Merklingen sowie Konstantin Eduard van Damme vom RSZ am Bussenberg auf „No more Maybe“. Stefan Dudik aus Munderkingen platzierte sich mit „Cimba“ auf Rang acht dieser Prüfung.

Am frühen Sonntagmorgen stand eine Youngster-Springprüfung der Klasse M* auf dem Plan, zu der 50 junge Reiter gemeldet hatten. Sieger der beiden Abteilungen waren Alexander von Ungern-Sternberg und „Nero“ aus Neuravensburg sowie Jochen Schelling und „Sugar Man“ aus Kißlegg.

In der am Wochenende angebotenen Zwei-Phasen-L-Prüfung siegte Jannik Kästle vom gastgebenden Verein auf „Lennox“ in der zweiten Abteilung. Sieger in der ersten Abteilung waren Julia Güthling aus Isny-Rohrdorf und „Carry Ass“. In dieser Prüfung wurde Christian Rittelmann (RV Moosbeuren) auf „Corona“ Dritter. Sophia Keller (RSG Öpfingen) kam auf „Ciarada“ auf den elften L-Platz.

„Wir haben vier Tage tollen Reitsport gesehen. Wir hatten keine Unfälle und Komplikationen und das Wetter hat hervorragend mitgespielt“, freute sich Franz Sattelberger, Vorsitzender der Reitsportgemeinschaft Öpfingen, am Sonntagabend.