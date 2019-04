RSG startet erfolgreich in die Saison

Einen gelungenen Auftakt in die Saison hat die RSG Öpfingen hingelegt. Bei verschiedenen Hallenturnieren gab es für die Öpfinger Reiter Siege und Platzierungen.

Die erste Station für die Öpfinger Pferdesportler war Sauldorf-Boll. Josefin Füß startete mit ihrem Pferd Clinturo in einer Springprüfung der Klasse L und landete knapp geschlagen auf dem zweiten Platz, Michael Füß verbuchte mit seinem Pferd Lyjanera den elften Platz. In zwei weiteren Springprüfungen der Klasse L gingen die Plätze fünf und sieben an Josefin Füß mit Clinturo. Mit den Youngstern Untouchable und Liberty Babe wurde Michael Füß in einer Springpferdeprüfung der Klasse L jeweils mit einem zweiten und sechsten Platz belohnt. In einer Zwei-Phasen-Springprüfung der Klasse M belegte Michael Füß mit Perfekt den dritten Platz.

Zwei Siege gab es für die RSG-Nachwuchsreiter beim Turnier in Moosbeuren. Der erste ging an Maxime Füß mit Rich River in einem Stilspringwettbewerb der Klasse E und der zweite Sieg an Jannik Kästle mit Nabuco in einer Springprüfung der Klasse A**. Im selben Springen erreichte er mit seinem zweiten Pferd Lennox den dritten Platz, Johanna Häge ritt mit Calido’s Boy auf den zehnten Platz. In einer Stilspringprüfung der Klasse A* zeigte Sophia Keller mit ihrer Stute Ciarada einen hervorragenden Ritt und belegte Platz zwei. Jannik Kästle platzierte sich mit Lennox in einer Springprüfung der Klasse A* auf Rang vier. Durch eine fehlerfreie Runde erreichten Johanna Häge und Calido’s Boy in einer Springprüfung der Klasse L den zehnten Platz.

Beim Jugendturnier in Ehingen lieferte der Öpfinger Nachwuchs starke Leistungen ab. Der Stilspringwettbewerb der Klasse E ging mit einem klaren Sieg an Maxime Füß mit Rich River. Gleich dahinter landete Fiona Reich mit Lucky Lou auf dem dritten Platz. In einer weiteren Stilspringprüfung der Klasse E mussten sich Maxime Füß und Rich River der Konkurrenz knapp geschlagen geben und wurden Zweite. Die Stilspringprüfung der Klasse A* schlossen Jannik Kästle und Lennox mit einem vierten Rang ab, Yeliz Demirel und Florida Key’s wurden in dieser Prüfung mit Platz neun belohnt. Der Höhepunkt des Turniers, eine Springprüfung der Klasse A** mit Stechen, wurde von Jannik Kästle und Nabuco dominiert, die sich durch den einzigen Nullfehlerritt den Sieg holten. Mit Lennox wurde er in der gleichen Prüfung Dritter.

Fiona Reich siegt in Biberach

In Biberach, ebenfalls bei einem Jugendturnier, feierte Fiona Reich mit Lucky Lou einen schönen Erfolg: Die beiden holten sich in einer Stilspringprüfung der Klasse E den Sieg, gefolgt von Maxime Füß und Rich River auf Platz zwei. In einer Stilspringprüfung der Klasse A* rangierten Jannik Kästle und Lennox auf Rang 13. Mit Nabuco verpasste er in der Springprüfung der Klasse A** knapp den Sieg und wurde Zweiter. Das Paar wurde in einer Stilspringprüfung der Klasse L durch einen harmonischen Ritt mit Platz drei belohnt.

Beim Turnier in Leutkirch-Haid überzeugte Oliver Groll mit dem Nachwuchspferd Little Candy in einer Springpferdeprüfung der Klasse A** die Richter und belegte Rang neun.