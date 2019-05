RSG Öpfingen zeigt sich bei Turnieren in Top-Form

Die Reiter der RSG Öpfingen haben sich bei Turnieren in den vergangenen Wochen in bester Form präsentiert. In Pfullingen verbuchten Sophia Keller und ihr Pferd Ciarada einen besonderen Erfolg: ihren ersten gemeinsamen Sieg in einer Springprüfung der Klasse A**. In der Springprüfung der Klasse L war ein weiteres Öpfinger Paar erfolgreich, Johanna Häge und Calido’s Boy platzierten sich nur knapp geschlagen auf Rang zwei.

Das Turnier in Moosbeuren beendeten die Öpfinger mit vielen guten Platzierungen. Jannik Kästle belegte in der Stilspringprüfung der Klasse A* mit seinen Pferden Wanderprinzessin und Chinaback den fünften und achten Platz. In derselben Prüfung ging Platz drei an Sophia Keller und Ciarada. Eine Springprüfung der Klasse A** schloss Jannik Kästle mit Nabuco auf dem dritten Rang ab, Sophia Keller mit Ciarada wurde Achte. Als Sieger galoppierten Jannik Kästle und Nabuco in der Punktespringprüfung der Klasse L über die Ziellinie. Mit seinem zweiten Pferd Lennox landete Kästle auf Platz vier.

Dass Jannik Kästle und Nabuco in guter Form sind, bewiesen sie in einer weiteren Springprüfung der Klasse A**. Sie ließen die Konkurrenz hinter sich. Mit Santa Eldorada wurde er Sechster. Bernadette Grünwald und Etana blieben in der Punktespringprüfung Klasse A* fehlerfrei und wurden mit Platz vier belohnt. Josefin Füß stellte ihr Nachwuchspferd Cool Dream in einer Springpferdeprüfung der Klasse A* vor und wirde Dritte. Jannik Kästle erreichte mit Chinaback und Wanderprinzessin in dieser Prüfung die Plätze vier und sieben. In der Springpferdeprüfung Klasse L platzierten sich Jannik Kästle und Chinaback an dritter Stelle.

Zwei Siege gab es für Michael Füß mit seinen Nachwuchspferden beim Turnier in Leutkirch. Den Ersten erzielte er mit Untouchable in einer Springpferdeprüfung der Klasse L und den Zweiten mit Caspar de pomme in der nächsthöheren Klasse, einer Springpferdeprüfung der Klasse M. In der Springpferdeprüfung der Klasse A** landete er mit Destiny nur knapp geschlagen auf dem zweiten Platz und mit Darling de tess auf dem fünften Platz. Die Punktespringprüfung der Klasse L beendete Füß mit Caspar de pomme auf Rang drei. Mit Lyjanera war er in der Zwei-Phasen-Springprüfung der Klasse M* dem Sieger auf den Fersen und wurde Zweiter und belegte mit Ostwind zudem Rang drei. Zwei souveräne Nullrunden legte Michael Füß mit Ostwind und Clinturo in der Springprüfung der Klasse M** hin und freute sich über die Plätze zwei und drei.

In Bad Schussenried belegte Josefin Füß mit Liberty Touch in der Springpferdeprüfung der Klasse A**, einer Prüfung für Nachwuchspferde, den dritten Platz. Eine Springprüfung der Klasse L schloss Michael Füß auf Liberty Babe mit Rang acht ab. Zwei weitere Platzierungen holte Füß in einer M*-Springprüfung. Mit Clinturo belegte er Platz drei und direkt dahinter mit Shirkan Platz vier. Gleich drei seiner Pferde brachte Füß in der Springprüfung der Klasse M** an den Start und platzierte alle. Mit Clinturo gelang ihm Platz vier, mit Perfekt wurde er Sechster und mit Ostwind Neunter. Beim Abschluss des Turniers, eine Springprüfung der Klasse S* mit Stechen, verbuchte Michael Füß mit seinem Pferd Perfekt den sechsten Rang.

In Kißlegg lag Jannik Kästle dreimal vorn. Den ersten Sieg holte er sich mit Chinaback in einer Springpferdeprüfung der Klasse A**; auf Rang acht platzierte er in derselben Prüfung das Pferd Wanderprinzessin. Eine weitere Springpferdeprüfung der Klasse A* beendete er mit Wanderprinzessin auf Platz zwei und mit Chinaback auf Platz vier. Auch in der Springprüfung der Klasse A** ritt er mit Nabuco eine schnelle Nullfehlerrunde und siegte. Platz drei und fünf verbuchte er in der Prüfung mit Lennox und Santa Eldorada. Der dritte Sieg gelang Kästle mit Lennox im L-Springen mit Stechen.