RSG Öpfingen wertet ihr Frühjahrsturnier auf

Die RSG Öpfingen richtet am Donnerstag, 10. Mai, und am Wochenende 12./13. Mai ein dreitägiges Springturnier aus. Weil es im September auf der Anlage am Aischpl kein Turnier geben wird, wurde das im vergangenen Jahr ausgetragene Frühjahrsveranstaltung der Reitsportgemeinschaft zwei weitere M- und ein S-Springen aufgewertet. Für die insgesamt 13 Prüfungen an diesmal drei Turniertagen gingen mehr als 700 Nennungen ein.

Mit der Zahl der Anmeldungen „sind wir mehr als zufrieden“, sagt der RSG-Vorsitzende Franz Sattelberger. Für den ersten Turniertag am Donnerstag (Christi Himmelfahrt) liegen im Vorfeld 170 Nennungen vor, für den Samstag fast 240 und für den Sonntag mehr als 300. Und es könnten noch mehr werden, als Late-Entry-Turnier sind Anmeldungen noch am Turniertag bis 90 Minuten vor der jeweiligen Prüfung möglich.

Wie viele Nachzügler noch zum Teilnehmerfeld stoßen, lässt sich laut Sattelberger nicht abschätzen. Sicher ist aber schon jetzt, dass sich die Ausweitung des Frühjahrsturniers gegenüber 2017 von zwei auf drei Tage auszahlt. Den Vatertag dazuzunehmen, habe sich angeboten, so der RSG-Vorsitzende. Und angesichts der Nennungen sei die Entscheidung auch richtig gewesen. Das Programm wäre an zwei Tagen kaum zu bewältigen.

Im vergangenen Jahr bedeutete das Springturnier an Ostern mit neun Prüfungen bis hin zur Klasse M* nach langwieriger Platzsanierung die Rückkehr der RSG Öpfingen als Veranstalter. Der Probelauf gelang und auch das zweite Turnier im September mit S-Prüfungen wurde ein Erfolg. In diesem Jahr legt die Reitsportgemeinschaft beide Turnier zusammen, das Frühjahrsturnier wurde aufgewertet mit einem S*-Springen am Samstag sowie insgesamt drei M-Wettbewerben am Samstag und Sonntag. Hinzu kommen Prüfungen der Klassen A und L, mit denen die Öpfinger Turniertage am Donnerstag auch beginnen.

RSG-Reiter sind am Start

Die Teilnehmer kämen aus ganz Württemberg, sagt Franz Sattelberger. „Der neue Turnierplatz wurde im vergangenen Jahr gut angenommen und das hat sich rumgesprochen.“ Auch die RSG selbst stellt etliche Reiter im Turnier – darunter wohl auch Konstantin Eduard von Damme, der im vergangenen Jahr eine der beiden S-Prüfungen beim September-Turnier für sich entschied.

Ein kleines Rahmenprogramm stellt die RSG Öpfingen für das Turnier in den kommenden Tagen ebenfalls auf die Beine – so soll es für die jungen Gäste eine Hüpfburg geben.