Rewe-Markt in Öpfingen schließt deutlich früher als geplant

Jetzt kommt das Ende für den Rewe-Markt in Öpfingen doch schneller als gedacht: Das Unternehmen schließt die Filiale an der B311 bereits am Samstag. „Der Schließungstermin wurde auf den 30. März festgelegt“, bestätigt Unternehmenssprecherin Susanne Amann. Obwohl der Mietvertrag erst im Juni endet, zieht das Unternehmen aus wirtschaftlichen Gründen Konsequenzen: „Die langfristige wirtschaftliche Rentabilität ist leider nicht gegeben. Die Schließung erfolgt aufgrund interner Abläufe jedoch wesentlich früher.“

Dass der Markt noch in diesem Jahr schließen wird, war bereits im Sommer des vergangenen Jahres durchgesickert. Drei Monate vor dem bisher angenommenen Ende und nach insgesamt zehn Jahren am Standort ist jetzt Schluss. Die 13 Mitarbeiter, so versichert es die Rewe-Group, werden in umliegenden Märkten weiterbeschäftigt werden. Auch die angegliederte Bäckerei wird schließen. Für Öpfingens Bürgermeister Andreas Braun kommt diese Nachricht überraschend.

Wichtiger Nahversorger weg

Zwar führe die Gemeinde seit Monaten Gespräche mit dem neuen Investor des Areals, der Ullmann-Gruppe aus Ehingen, doch nun droht eine Versorgungslücke. „Der Gemeinderat und ich wissen um die Bedeutung des Nahversorgers für Öpfingen“, sagt Braun. Entsprechend hoffnungsvoll sei er, dass die Gespräche Wirkung zeigen und sich in absehbarer Zeit etwas tut.

Was genau für den Bereich an Öpfingens Ortsausgang geplant ist, kann der Investor noch nicht genau sagen, wie Stephanie Ullmann betont. Es sei noch nichts über ein künftiges Vorhaben spruchreif. „Doch unser Interesse zeigt, dass das Areal Potential hat“, sagt sie. Die Lage sei für einen Nahversorger gut geeignet und mit der Vollsignalisierung der Ampel an der Kreuzung nun noch attraktiver geworden. Zudem sei Öpfingen als Gemeinde ausreichend groß.

Wir werden tun, was möglich ist und sind hoffnungsvoll. Andreas Braun, Öpfingens Bürgermeister

Nach wie vor sei es das Ziel, einen Nahversorger nach Öpfingen zu holen. „Einen Nahversorger bekommen wir hin“, sagt Stephanie Ullmann. Die Ullmann-Gruppe, die sich auf Supermärkte, Einkaufszentren, Fachmärkte, Tankstellen und Franchisebetriebe spezialisiert hat, hat auch in Öpfingen bereits Erfahrung gesammelt: Sie war bei der Jet-Tankstelle im Öpfinger Gewerbegebiet Burren Projektentwicklerin und ist Grundstückseigentümerin. Der Kauf des Rewe-Markt-Geländes an der B311 sei gut überlegt worden, sagt Ullmann. Ob das bestehende Gebäude abgerissen wird oder gar ein Neubau entsteht, darüber ist noch nichts bekannt. Braun bezeichnet den Eigentümerwechsel als erfreulich. Es gebe mehrere Optionen, was aus und auf dem Gelände passieren kann. „Wir werden tun, was möglich ist und sind hoffnungsvoll“, so Braun.

Hintergrund:

Nach zehn Jahren ist in Öpfingen Schluss. Beim Rewe in der Donaugemeinde handelt es sich um einen ehemaligen Sky-Markt, der Ende 2009 von Rewe übernommen wurde. Anders als die Märkte in Ehingen und Schelklingen, die inhabergeführt sind, betreibt die Rewe-Group die Filiale in Öpfingen selbst.