Renovierung der Garage des DRK kostet 18 000 Euro

Für 18 000 Euro haben die Mitglieder des DRK Öpfingen-Rißtissen ihre Garage renoviert. Damit bekommen Wohnwagen und weitere Gerätschaften der gemeinnützigen Vereinigungen einen verbesserten Standort, berichteten DRK-Chef Bernhard Häger, Bereitschaftsleiter Christian Hinterreiter und auch Kassenwart Ludwig Locher in der Hauptversammlung am Mittwochabend in Öpfingen.

Für Häger und Locher war es, was die zur Versammlung gehörenden Ehrungen anbelangt, ein besonderer Abend, weil beide vor Jahrzehnten dem Deutschen Roten Kreuz beigetreten sind und für 45 oder gar 55 Jahre Mitgliedschaft geehrt werden konnten.

Aufgrund der aufwendigen Garagensanierung ergaben sich im Berichtsjahr Mehrausgaben in Höhe von 9000 Euro. In 300 Stunden Eigenleistung wurde für einen neuen Außen- und Innenanstrich, eine neue Elektroverkabelung, auch zum Beispiel den Einbau einer neuen Außentür, gesorgt. 23 Sanitätsdienste bei sportlichen und kulturellen Veranstaltungen und drei Blutspendentermine fanden statt, und es wurden auch Obdachlose in Ulm betreut. Sieben Jugendrotkreuzler stehen jetzt auch in der Bereitschaft zur Verfügung. 2054 Stunden wurden in der Bereitschaft geleistet, was von der anwesenden Kreisbereitschaftsleiterin Dorothea Heilig als „beachtliche Leistung“ beurteilt wurde. Der Seniorennachmittag kann nicht mehr in Rißtissen am gewohnten Ort stattfinden, weil die Küche nicht mehr den Vorgaben entspreche, erklärt Bernhard Häger. Er dankte den Gemeinden Griesingen und Ehingen mit Rißtissen für finanzielle Zuwendungen und der Gemeinde Öpfingen für die Bereitstellung des DRK-Heims. Eine Rügen-Reise und die Filmnacht wurden von sieben beziehungsweise 13 Jugendrotkreuzmitgliedern angenommen. Vier Jugendliche bekamen in der Hauptversammlung ihre Urkunden für die bestandene Junior-Gruppenleiterausbildung ausgehändigt. Bei knapp über 20 Versammlungsteilnehmern bestimmte die Jugend das Bild. Griesingens Bürgermeister Oliver Klumpp sprach ein Grußwort und dankte für die Arbeit und das stets pflegliche Nutzen der Gemeindehalle. „Sie verlassen diese immer sauberer, als sie sie angetroffen haben.“

Bernhard Häger hatte auf der Ehrungsliste zwölf Namen stehen. Christian Hinterreiter konnte den DRK-Chef für 55 Mitgliedsjahre ehren. Auf 50 Jahre bringt es Anita Wresner. Seit 45 Jahren sind Albert Kügele und Ludwig Locher im DRK engagiert. Auf 35 Jahre als Mitglied kann Karl-Heinz Kneissle zurückblicken. Zu den jungen Mitgliedern gehören seit 15 Jahren Tijana Djurickovic, seit zehn Jahren Ursula Gerhardt und Michael Rieder sowie seit fünf Jahren Felix Irmler, Iva Djurickovic, Christine Ege und Tobias Werner.