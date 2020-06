Rekordverdächtige 27 Meisterschaften

Geboren im Jahr 1944 in Oberdischingen, seit 1976 in Öpfin-gen wohnhaft: Der pensionierte Oberstudienrat der Kaufmännischen Schule Wolfgang Maier hat im Fußball der Region Geschichte geschrieben.

Er blickt auf insgesamt 27 Meisterschaften mit ersten Mannschaften, Reserven und im Bezirkspokal zurück. Ein Rekord, der von anderen kaum erreicht werden kann und durchaus einen Platz im Guiness-Buch verdient hätte.

Als Jugendlicher begann er bei der TSG Ehingen zusammen unter anderen mit Alois Kloker, um dann als Aktiver zu seinem Heimatverein Oberdischingen und dann nach Öpfingen zu wechseln. Er war zunächst Jugendtrainer in Ersingen, es folgten Trainerjahre in Oberdischingen, Öp-fingen, Allmendingen, beim Übergang des TSV Schmiechen zum FC Schmiechtal und beim SV Sulmetin-gen.

Bei manchen Vereinen war er mehrmals Trainer. Einmal gelang es ihm sogar, die zwei abstiegsbedroh-ten Mannschaften SV Oberdischingen und TSG Achstetten gleichzeitig zu retten. Besondere Beziehungen hat er heute noch zum SV Sulmetingen, mit dem ihm einmal der Durchmarsch zur Landesliga gelang. Zur Zeit des allzufrüh verstorbenen Abteilungsleiters Karl Knab trainerte er den TSV Allmendingen. Peter Sayer, damals Abteilungsleiter, hat ihn seinerzeit zur SG Öpfingen geholt.

Lange Jahre trainierte er auch die Mannschaft der Kaufmännischen Schule Ehingen: „Viermal waren wir bei der Oberschulamts-Meisterschaft der A-Jugend im Halbfinale, einmal im Finale. Doch zur Meisterschaft hat es uns nie gereicht“, erinnert sich Wolfgang Maier dennoch gerne an diese Zeit.

In der Saison 1993/94 wurde Trainer Wolfgang Maier mit der SG Öpfingen nicht nur Meister der Kreisliga A und Aufsteiger zur Bezirksliga, sondern auch Bezirkspokalsieger Donau. In der WFV-Verbandspokalrunde warfen die Öpfinger zunächst die Landesligisten SF Schwendi und SV Mochenwangen aus dem Rennen. Nun stand das Spiel beim TSV Ludwigsburg (höchste Amateurliga) auf dem Programm.

Zwei Busse mit Öpfinger Fans fuhren zu diesem Ereignis nach Ludwigsburg. Hier ging das Team von Wolfgang Maier sogar in Führung. Zur Pause stand die Partie 1:1, doch am Ende hatte der Favorit mit 3:1 gesiegt. Im Jahr darauf übernahm Franz Herre die SG Öpfingen, mit der er dann in der Bezirksliga zur Landesliga durchmarschierte. Wolfgang Maier hat heute noch freundschaftliche Beziehungen zu den von ihm seinerzeit betreuten Vereinen. „Nach Sulmetingen fahre ich bei Heimspielen immer wieder zum Kaffeetrinken mit meiner Frau.“ Mit den Sulmetingern, heute von Heiko Gumper trainert, wurde Wolfgang Maier mehrmals Meister. Dort war auch seine letzte Trainerstelle, bevor er endgültig aufhörte. Der engagierte Trainer hatte in seiner langjährigen Tätigkeit nur einen Feldverweis: „Ich habe dann eben einen anderen Kittel angezogen und nahm dann wieder auf der Trainerbank Platz“, lacht heute noch Wolfgang Maier über diesen Streich.