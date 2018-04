Reiter besprechen ihr Jahresprogramm

Das vergangene Jahr hat den Mitgliedern der Reitsporgemeinschaft (RSG) Öpfingen viel Licht und viel Schatten beschert. In der jüngst erfolgten Hauptversammlung des Vereins warf der Vorsitzende, Franz Sattelberger, einen Blick zurück. zudem wurde über das anstehende Mai-Turnier gesprochen.

Sattelberger startete seinen Rückblick mit dem „Late Entry“-Turnier, welches der Verein im April veranstaltete. Das erste Turnier seit vier Jahren könne als Erfolg gewertet werden, so Sattelberger. Die Zahl der Nennungen und Starter seien nämlich trotz des sehr schlechten Wetters erfreulich gut gewesen. Zum Gedenken an Eduard Beuter erhob sich die Versammlung. „Das Öpfinger Pferdefest im September war finaziell das beste, das wir je hatten“, berichtete Sattelberger erfreut den erschienenen Mitgliedern. Nachdem der Verein gespannt war, wie die Veranstaltung nach vier Jahren Pause von Reitern und Zuschauern angenommen werde, habe das Ergebnis alle Erwartungen übertroffen. Sportlich liefen alle drei Tage sehr gut. Die beiden S Prüfungen markierten den sportlichen Höhepunkt und der neue Reitplatz der Öpfinger sei sehr gut angekommen. „Die Tanzveranstaltung am Samstagabend war natürlich durch das schlechte Wetter nicht so gut besucht wie erwünscht. Trotz Regen kamen zu den Ritterspielen erstaunlich viele Zuschauer“, berichtete Sttelberger, der sich nochmals bei allen Helfern und Sponsoren bedankte. Als kleines Dankeschön für die Helfer, veranstaltet die RSG im Juli ein Grillfest. Bei aller guten Laune über die gelungene Rückkehr des Öpfinger turniers in den Reitsportkalender der Region erinnerte der Vorsitzende auch an den Tod von Reitstallbesitzer Eduard Beuter, der das Turnier im September nicht mehr miterleben konnte. Im April hatte Beuter noch seinen 70. Geburtstag gefeiert.

Gutes Abschneiden bei den Kreismeisterschaften

Als weiteren Höhepunkt sprach Sattelberger die Kreismeisterschaften im Springen an. Die RSG Öpfingen konnte erneut tolle Ergebnisse feiern. Ein großer Dank gehe hier an Michael Füss für das Training der RSG-Reiter. Kreismeister im M-Springen wurde Josefine Füß Im L- Springen konnte Franziska Kästle den zweiten Platz und Barbara Endlichhofer den dritten Platz erreiten. Im A-Springen war Verena Sommer mit dem dritten Platz erfolgreich.

In Sachen Jugendarbeit und Kassenstand konnten Lea Gräter und Susanne Stich bei ihren Vorträgen positive Ergebnisse berichten.Die Entlastung des gesamten Vorstands erfolgte einstimmig. Dann folgten Informationen zum Mai-Turnier. Termine, Arbeitseinsätze, Zeltauf- und -abbau wurden besprochen..