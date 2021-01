Es schneit und schneit und hört nicht auf. In Lindau ist es jetzt Winter – und zwar so richtig. Am Donnerstagmorgen führt das zu chaotischen Zuständen auf den Straßen. In Zech starten ein paar Jugendliche eine Hilfsaktion.

Bereits ab 7.30 Uhr am Morgen ist die Autobahn 96 in Richtung München dicht. „Da stehen 500 Fahrzeuge und kommen nicht mehr weiter“, sagt Thomas Steur, Chef der Lindauer Polizeiinspektion, am Donnerstagvormittag. „Die Ursache liegt immer in Sigmarszell“, erklärt er einige Stunden später.