Ratzen und andere Narren jucken durch Öpfingen

Mehrere tausend Narren und närrische Musiker haben Öpfingen am Samstag in ein echtes Narrennest verwandelt. In 73 Gruppen zogen Hexen, Geister, Weißnarren und Dämonen an den Zuschauern vorbei. Pünktlich um 16 Uhr fiel der Startschuss zum Tag-in-Nacht-Umzug, dann schlängelte sich der bunte Gaudiwurm, angeführt von der Mutter-Kind-Gruppe, den SG-Kinderturnern, dem heimischen Musikverein und den gastgebenden Donauratzen durch die Gassen des Donaudorfs. Und weil die närrischen Gastgeber seit vielen Jahren Mitglied im Alemannischen Narrenring ANR sind, folgten nach der Nachbarzunft der Wallentäler 28 ANR-Ringzünfte, die den Donauratzen ihre närrische Aufwartung machten. Da waren Fegsand-Hexen aus Altheim, Hundsknochen aus Röthenbach, Tryllenbühler aus Beuren und der Chadaloh aus Haidgau zu erleben. Vom Bodensee reisten die Humpis-Narren aus Brochenzell an und von der Alb kamen Schlaggawäscher aus Oberkochen.

Auch Vertreter aus der Region dabei

Auch aus der hiesigen Narrenregion ließen es sich viele Zünfte nicht nehmen, ihre närrischen Visitenkarten in Öpfingen abzugeben. Mit „Schopfboale-Hoi“ grüßten die Untermarchtaler, „Male-Fiz“ riefen die Oberdischinger Narren den Zuschauern zu und „Schnegga raus“ tönten die Lauteracher Narrenfiguren. Nesselweiber, Riaddeiffl, Spittlnarren, Bachbahner und Bärenjäger vertraten die Region genauso wie s’Galgamale, Spuler-Weibla, Höllgrab-Hexa, Spittl-Goischdr und Dura-Hexa.

Gemeinsam mit Zunftmeisterin Claudia Burkhardtsmayer beobachtete Bürgermeister und Schirmherr Andreas Braun das bunte Treiben. Bereits am frühen Nachmittag hatte der Schultes beim Zunftmeister-Empfang launig erklärt, dass im Rathaus ein „Fachdienst Rattenbekämpfung“ gegründet wurde, um das „Unheil seiner Entmachtung durch die Donauratzen abzuwenden“.

Ratzenchefin ausgezeichnet

Beim Empfang der Obernarren kam Ratzenchefin Claudia Burkhardtsmayer zu hohen Narrenehren. Für ihr „jahrzehntelanges Engagement rund um die Fasnet“ wurde ihr vom Präsidium des Alemannischen Narrenrings der „ANR-Verdienstorden“ verliehen. Jürgen Fiedler vom Ordenskapitel der Narrenvereinigung hielt die närrische Laudatio, der ANR-Präsident und Narrenmeister Gusti Reichle gratulierte mit einem Küsschen und die geehrte Ratzen-Zunftmeisterin freute sich: „Ich muss echt ein paar Tränen verdrucka.“ Nachdem den Obernarren die traditionelle Ratzasupp serviert und der bunte Narrensprung der 73 Zünfte und Vereine durch’s Dorf gezogen war, war die Party im Narrennest Öpfingen aber noch lange nicht vorbei. Zur Ratzaparty in der Halle legte DJ Philhouse seine Scheiben auf, vor der Halle luden Zelte zum Feiern ein, in „Haases Stadel“ stieg ein gemütlicher Hock und jüngere Narren konnten im „U18-Zelt“ die Öpfinger Fasnet genießen.