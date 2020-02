Ratz’ der Lüfte übergibt Donauratzen den Schlüssel

Als Fledermaus mit einem an Nina Hagen erinnernden Kopfschmuck hat Öpfingens Bürgermeister Andreas Braun am Mittwochabend den Rathausschlüssel zwangsweise, aber alternativlos und daher lächelnd an Claudia Burkhardtsmayer, die Zunftmeisterin der Öpfinger Donauratzen, übergeben.

Seine Kostümierung erklärte der bis Aschermittwoch seines Amtes enthobene Dorfschultheiß altwürttembergischer Art mit der Assoziation zu der örtlichen Narrenzunft. Fledermäuse sind seiner Aussage nach als den Mäusen artverwandte Nagetiere, die Ratzen der Lüfte. Als solche machte es ihm sichtlich Freude, endlich seiner Amtsstube zu entfliehen und nächtlichen Genüssen entgegenzufliegen, nachdem ihn seine närrischen Interimsvertreter buchstäblich vor die Türe herausbefördert hatten. Dort blies ihm der Musikverein gehörig den Marsch und dazwischen auch mal einen schönen Walzer.

Die Absetzung des Dorfgewaltigen verwunderte ein wenig, zumal sich Fasnetsregentin Claudia kaum bremsen konnte vor Lobhudelei an den Rathauszaren, der doch alles so richtig gemacht hatte. Andererseits zeigt dies, dass die Narren der von ihnen verehrten Obrigkeit nur ein paar schöne Tage gönnen wollen.