Neue Verkehrsanbindung für Öpfinger Schulbereich

Mit dem neuen Öpfinger Kinderhaus soll nicht nur ein schöner Außenbereich entstehen, der neue Öpfinger Bildungscampus mit Schulhaus, Mehrzweckhalle und Kinderbetreuungseinrichtung soll auch verkehrstechnisch von Grund auf modernisiert und barrierefrei gemacht werden. Da aber alleine der Neubau der Kinderbetreuungseinrichtung kommunale Gelder in Millionenhöhe verschlingen wird und Fördermittel des Bundes noch ungewiss sind, entscheidet sich Öpfingen bei der Verkehrsanbindung erst eimal für eine kleine Lösung und verbessert die Situation in Sachen ÖPNV. Die Bushaltestelle sowie der komplette Bereich der Schulstraße nördlich der Grundschule wird sich nachhaltig und deutlich verändern.

„Unsere Planungen spiegeln nun auf der einen Seite das notwendige, aber auch das machbare wieder“, so Öpfingens Bürgermeister Andreas Braun in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats, in der die Fachplanerin des Ingenierbüros Funk das Vorhaben öffentlich vorstellte. Auch Braun als Verwaltungsfachmann habe im Rahmen der Vorabstimmungen im Bereich Barrierefreiheit noch einiges dazulernen können. „Ich weiß jetzt, dass es unzählige Vorschriften gibt und es nicht nur reicht, ein ,Kassler Sonderboard’ zu installieren.“ Die Diskussion um einen Umbau der bisherigen Bushaltestelle, hätte das Gremium letztmalig im Herbst vergangenen Jahres geführt. Das Landratsamt hätte sich schon damals für sogenannte „Cups“ (Haltebuchten auf der Fahrbahn) ausgesprochen. Was heute dem Rat vorgestellt werde sei einerseits rechtlich realisierbar und andererseits die wirtschaftlichste Variante.

Gelder sind knapp, aber Barrierefreiheit muss her

Der aktuelle Bushalt könne nicht so saniert werden, dass er den rechtlichen Vorgaben entspreche, erläuterte Fachplanerin Patrizia Stöhr. Auch Haltebuchten auf der nördlichen Seite der Schulstraße seien im Rahmen von Abstandsregelungen und Mindestbreiten keine mögliche Alternative. Deshalb bleibe nur eine komplette Umgestaltung der Straße samt Haltestelle.

Die Erschließung des Kinderhauses und die Zufahrt zur Mehrzweckhalle blieben vorerst erhalten und im Rahmen der Erstellung des Vorplatzes am Kinderhaus entstünden damit rund 25 Parkplätze. Die Haltestelle rutscht in diesem Zug etwas weiter nach Westen. Auf beiden Seiten der Schulstraße entstehen breite Gehwege und Wartebereiche mit rund 4,5 Metern Breite. Wartehäuschen wird es dann sowohl auf der nördlichen als auch auf der südlichen Seite der Schulstraße geben. „Der Bushalt erfolgt auf der Fahrbahn, sodass es auch zu einer Verkehrsberuhigung kommt. Eine Querung der Straße für Fußgänger ist in der Mitte möglich, dort wird es einen neuen Zebrastreifen geben.“ Die Schulstraße werde weiterhin eine Breite von sechs Metern haben, aber sie werde am Eingang ds Bushaltebereichs leicht verschränkt.

Gesamte Straße wird umgestaltet

„Das bricht die gerade Achse der Schulstraße und sorgt automatisch für eine Verkehrsberuhigung, zudem müssen die Autos warten, wenn der Bus hält“, so Stöhr weiter. Der Bisheriger Zebrastereifen, der aufgrund seiner Platzierung in unmittelbarer Nähe der Schulzufahrt ohnehin nicht mehr verkehrsgerecht sei, werde sinnig in Richtung Schuleingang verlegt und ebenfalls barrierefrei saniert. „Wir hätten dann gleich zwei neue gute Überwege und würden dann in diesem Bereich auch gleich noch die Straßenbeleuchtugn erneuern“, ergänzte Andreas Braun. Die restliche Fläche südlich der Schulstraße soll öffentliche Grünfläche bleiben. Im Rahmen eines zweiten Bauabschnitts beim Kinderhaus oder der ebenfalls anstehenden Ganztagesbetreuung der Schule, könnte dieser Bereich noch weiter entwickelt werden.

Der Gemeinderat stimmte der Gesamtkonzeption im Rahmen der Kenntnisgabe einstimmig zu. Die Gemeideverwaltung will nun mögliche Zuschüsse für das Bauvorhaben einwerben. Sobald diese weiteren finanziellen Details geklärt seien, werde das Projekt erneut im Rat besprochen.