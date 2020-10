Netto öffnet am 20. Oktober

Der Termin für die Eröffnung des Netto-Marktes an der B 311 in Öpfingen steht fest: Der Lebensmittel-Discounter startet am Dienstag, 20. Oktober. Dies teilt Geschäftsführerin Stephanie Ullmann vom Ehinger Investor Zeitraum GmbH mit.

„Es ist alles nach Plan gelaufen“, erklärt sie. In knapp acht Monaten ist der Neubau entstanden, der nach rund eineinhalb Jahren den einstigen Rewe-Markt ersetzt und auf einer Fläche von rund 1500 Quadratmetern vor allem Lebensmittel anbietet. Eine große Getränkeabteilung und eine Filiale der Bäckerei Staib mit Café runden das Angebot ab. 56 Parkplätze stehen zur Verfügung.

Startschuss um 7 Uhr

Erster Einlass ist am Dienstag, 20. Oktober, um 7 Uhr, am Abend zuvor gibt es einen Festakt für geladene Gäste. Die Öffnungszeiten sind montags bis samstags von 7 bis 22 Uhr.